Regardez le brillant maquilleur Paolo Ballesteros se transformer en chaque membre Kardashian

Le maquilleur Paolo Ballesteros est bien connu pour ses étonnantes transformations de célébrités.

Son compte Instagram est rempli d’images de lui imitant des vedettes comme Megan Fox, Katy Perry, Katie Holmes, Taylor Swift, Cher, Anne Hathaway et de nombreux personnages de « Game of Thrones ».

Mais ce qui est encore plus impressionnant, c’est que Ballesteros a réussi à se transformer en chaque membre Kardashian – le tout avec le pouvoir du maquillage !

Il existe de nombreux tutoriels de maquillage qui montrent à quel point le contouring est incroyable. Et bien qu’il existe une bonne et une mauvaise façon de modeler, mettre en valeur et bronzer votre visage, il semble que Ballesteros soit un expert.

En plus de son talent de maquilleur, il est également mannequin, animateur de télévision, comédien et imitateur. Il s’est fait passer pour Angelina Jolie (et se faisait appeler Angelina Magdangal) et Julia Roberts au Festival international du film de Tokyo 2016.

Avec tout cela en tête, il ne devrait pas être choquant que Ballesteros ait pu se faire ressembler au clan Kardashian-Jenner, mais les photos montrent son incroyable talent et son sens du détail.

Alors que l’un de ses looks comprend la matriarche Kris Jenner, Ballesteros s’est également transformé en Caitlyn Jenner, Kendall Jenner, Kylie Jenner, Khloé Kardashian et Kim Kardashian. Bien sûr, Kourtney Kardashian est absente de ces looks de maquillage, mais nous dirions qu’il y a beaucoup de Kardashian pour tout le monde.

À ce stade, il est assez évident qu’il est un pro du contouring et du mélange de nuances. Autres maquilleurs, prenez note.

1. Caitlyn Jenner

La ressemblance avec Caitlyn Jenner est troublante dans cette transformation. La meilleure partie est que Ballesteros a même cloué le sourire sensuel de Jenner de son tournage de couverture de Vanity Fair.

2. Kris Jenner

Les Kardashian ne seraient pas complets sans la maman Kris Jenner. Nous aimons qu’il ait parfaitement reproduit le sourire de la matriarche.

3. Khloé Kardashian

Alors que Khloé a subi de la chirurgie esthétique depuis ce look, le talent de cet artiste est absolument fou ! Il suffit de regarder comment il a cloué les lèvres, les reflets et le menton de Khloé.

4. Kendall Jenner

Celui-ci nous a fait faire une double prise. Tu es sûr que ce n’est pas Kendall ?

5. Kylie Jenner

Les lèvres pulpeuses de Kylie Jenner ? Vérifier. Il a même obtenu la partie capillaire parfaite.

6. Kim Kardashian

La reine originale d’Instagram, Kim Kardashian, serait fière de ces compétences de contouring. Il suffit de regarder comment il obtient ses lèvres, ses sourcils et son « regard » général jusqu’au T.

