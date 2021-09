Regardez l’aperçu de Matrix 4 confirmant la sortie de la bande-annonce

Il y a quelque temps, Lana Wachowski surpris le monde avec l’idée de continuer ce qui était l’une des trilogies les plus importantes de la fin du dernier millénaire et du début de l’actuel. Matrice allait revenir au cinéma avec un quatrième film dans lequel les deux Keanu préfet Quoi Carrie-Anne Moss ils devaient être présents. Il y a quelques jours, une brève description de ce à quoi les fans peuvent s’attendre et aujourd’hui a été publiée Warner Bros. révélé lorsque la première bande-annonce complète peut être vue.

La façon dont Neo esquive les balles a été la cible de parodies dans plusieurs films. (IMDb)



Le choix t’appartient (Le choix vous appartient) est le site Web qui a été lancé ce jour qui permet aux adeptes de Matrice pouvoir interagir avec les deux fameuses pilules qui Morphée propose à Néo sur la première bande. Chacun des deux mène à un teaser complet qui joue avec l’horloge de l’ordinateur à partir duquel il est regardé, et se termine par le message qu’à partir de jeudi prochain, Internet pourra profiter de la première bande-annonce étendue du film qui viendra ce Noël. Vous pouvez tester la page vous-même sur ce lien ou profiter de la version qui a commencé à circuler sur les réseaux ci-dessous.

Tout ce que l’on sait sur le nouveau film Matrix

Il y a quelques semaines, pendant la CinemaCon, les chanceuses présentes ont pu profiter en avant-première exclusive, ainsi que des détails de cette nouvelle production qui ne mettra en scène qu’une des deux soeurs Wachoswki. Lilli décidé de ne pas faire partie de ce film qui s’intitulera Matrice : Résurrections. Le film arrivera presque vingt ans après la sortie des deux précédents, Matrix Reloaded et Matrice : Révolutions.

Hugo Weaving était le grand méchant de la trilogie. (IMDb)



La description publiée par les personnes présentes a noté que la bande-annonce commence par Thomas Anderson (Reeves) sans être perçu comme Néo, lors d’une séance de thérapie avec un psychologue joué par Neil Patrick Harris. Anderson dit à son médecin qu’il a des rêves qui ressemblent à des souvenirs, qui sont en fait les expériences qu’il a eues en tant que Néo dans la bataille de Sion.

Dans l’avance il y avait aussi Trinité (Mousse) qui coupe Néo dans un café où ils se serrent la main mais ne semblent pas se reconnaître. Enfin, les emblèmes de la saga, les pilules rouges et bleues entrent en scène lorsqu’un homme en noir (Yahya Abdul-Mateen II) propose à Anderson la possibilité de découvrir la réalité si vous prenez la bonne. Après être resté avec le rouge, réveille-toi comme Néo, avec plusieurs séquences similaires à celles vues dans la trilogie originale, mais avec de nouveaux pouvoirs tels que la télékinésie.