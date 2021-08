Regardez la vidéo de maman d’une adolescente «possédée» dont la boisson était enrichie

Ce qui aurait dû être une célébration de l’assouplissement des restrictions de verrouillage s’est transformé en une nuit de terreur pour un adolescent britannique.

Sa mère a partagé une vidéo de sa fille semblant « possédée » après que sa boisson ait été droguée par un homme dans une boîte de nuit, ce qui l’a obligée à être transportée d’urgence à l’hôpital.

Millie Taplin, 18 ans, originaire d’Essex au Royaume-Uni, était sortie avec des amis dans une boîte de nuit pour la première fois depuis qu’elle a atteint l’âge légal pour boire. Mais après avoir accepté un verre d’un homme, elle est restée paralysée pendant des heures.

Regardez la vidéo ci-dessous prise par la mère Claire Taplin de la fille adolescente « possédée » Millie, dont la boisson a été enrichie dans une boîte de nuit.

Les images montrent Millie allongée dans un lit d’hôpital, la mâchoire et les mains serrées, semblant incapable de parler.

« Voilà à quoi ressemble le dopé », a écrit la mère de Millie, Claire Taplin, dans un article sur Facebook à côté de la nouvelle vidéo virale. « Ma fille a eu de la chance d’avoir de bons amis qui ont agi en conséquence. »

« Je savais tout ce qui se passait », a déclaré Millie plus tard. « Je pouvais répondre aux gens dans ma tête mais je ne pouvais pas le faire sortir. »

« C’était vraiment effrayant », a-t-elle poursuivi. « Dans ma tête j’étais là mais dans mon corps je ne l’étais pas. Je n’ai jamais ressenti ça.

Sa mère a raconté sa peur alors qu’elle décrivait que Millie avait l’air «possédée» à cause de la drogue.

Millie a été droguée alors qu’elle sortait avec des amis.

Millie s’est souvenue d’avoir rencontré un groupe d’hommes dans le club d’Essex, dont certains lui étaient familiers. Lorsqu’un des hommes du groupe a offert un verre à Millie, elle a pris quelques gorgées et a rapidement commencé à se sentir mal.

« J’ai bu quelques gorgées de boisson et je suis allé dans la zone fumeurs. Je suis revenu et j’ai eu l’impression d’avoir trop bu, puis je suis sorti pour être malade. »

Bientôt, elle était incapable de parler ou de sentir ses mains avant que ses amis ne décident d’appeler sa sœur aînée et de la conduire aux urgences.

Les médecins ont dit à la mère de Millie que l’adolescente avait glissé deux drogues dans la boisson – « une pour la paralyser et une pour l’assommer ».

La mère de Millie espère que la vidéo sauvera d’autres personnes d’expériences de drogue similaires.

Aussi dérangeant que cela puisse être, si cela sauve une fille, une seule, alors cela vaut la peine d’être partagé », a déclaré Claire au Mirror, lançant un avertissement sévère aux parents et aux jeunes.

Millie dit que l’incident l’a amenée à se demander si elle voulait ou non sortir dans un bar ou une boîte de nuit à l’avenir, affirmant qu’elle ne s’était jamais sentie plus terrifiée.

S’adressant à Newsweek, elle a noté : « C’est dommage parce que personne ne devrait avoir à ressentir ça ! »

La prévalence des incidents de dopage laisse beaucoup de personnes vulnérables à des expériences comme celle de Millie.

Au Royaume-Uni, les signalements de pics ont augmenté de 108 % entre 2015 et 2018, tandis qu’aux États-Unis, 8 % des étudiants déclarent avoir subi des pics.

L’année dernière, un TikTok viral démontrant à quel point il est simple de glisser de la drogue dans des boissons a capturé à quel point il est important d’être prudent lors des sorties nocturnes.

Qu’il s’agisse de refuser les boissons d’inconnus, de garder un œil attentif sur vos boissons à tout moment, en passant par l’utilisation de produits antidrogue contre le viol, la vidéo encourage les gens à prendre toutes les mesures possibles pour éviter d’être dopés.

Alice Kelly est une écrivaine vivant à Brooklyn, New York. Attrapez-la en train de couvrir tout ce qui concerne la justice sociale, les actualités et le divertissement. Suivre son Twitter pour plus.