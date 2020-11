Regardez la vidéo de la sex tape complète de Kevin Hart que l’acteur marié ne voulait pas sortir

On dirait que le scandale des sex tape de Kevin Hart est officiellement terminé.

Pour certaines célébrités, comme Kim Kardashian et Farrah Abraham, avoir une sex tape rendue publique les a rendues encore plus célèbres qu’elles ne l’étaient avant la sortie des bandes.

Mais pour d’autres, comme Nadya « Octomom » Suleman, la bande n’a rien fait de substantiel pour leur carrière et était juste un énorme embarras.

Malheureusement, la sex tape de Kevin Hart ressemblait davantage au deuxième groupe – et depuis qu’elle est sortie publiquement pour la première fois en 2017, elle a continué à être le cadeau qui continuait à être offert. Jusqu’à présent, c’est.

Le public peut pardonner les sex tape et les tricheurs, mais lorsque le tricheur est infidèle pour la deuxième fois avec la femme avec laquelle il a triché auparavant – sauf cette fois, c’est sa femme très enceinte et il se considère comme un chrétien – ils peuvent avoir un plus temps difficile de lui pardonner.

La sex tape de Kevin Hart avait été divulguée à différents endroits.

Dans chaque partie, le vidéaste (et son possible partenaire) a ajouté certaines des citations récentes de Hart sur sa vie, son mariage et ses valeurs, bien qu’il ne soit pas possible de se tromper sur les sons de gifles.

Ci-dessous, consultez les parties 1 et 2:

Bien que les vidéos ne soient guère graphiques, elles montrent un homme nu, prétendument Hart, se promenant dans la pièce.

Les vidéos peuvent être floues, mais elles sont assez évidentes avec ce qu’elles essaient de transmettre: Kevin Hart n’a pas honoré ses vœux de mariage ou ses promesses de faire mieux après avoir trompé sa première femme.

Hart est sorti plus tard et s’est excusé auprès de sa femme Eniko Hart et de leurs enfants, disant qu’il se sentait comme s’il avait une cible sur le dos et, à cause de cela, il devrait prendre des décisions intelligentes, mais a plutôt fait une mauvaise erreur de jugement.

Il a également dit qu’il avait eu un « moment de merde où vous savez que vous avez tort ». Il regrette les erreurs qu’il a commises et regrette profondément le mal qu’il a causé.

Pendant ce temps, la femme qui a enregistré la sex tape de Kevin Hart a admis qu’elle voulait extorquer de l’argent à Hart!

Et la raison pour laquelle il a réuni tout le Texas Hurricane Relief Fund était de contrebalancer les images dommageables qui le dénonceraient pour le «menteur et tricheur qu’il est». Le FBI était sur l’affaire et a mis un suspect en garde à vue.

Finalement, la femme dans la sex tape de Kevin Hart s’est révélée être Montia Sabbag.

Elle essayait de le poursuivre pour 60 millions de dollars, affirmant que Hart était dans le coup. Le 20 septembre 2019, Sabbag, qui était représentée par la célèbre avocate hollywoodienne Lisa Bloom, a donné une conférence de presse – la première fois que l’accusateur de Hart parlait publiquement.

En octobre 2019, Hart a déposé une demande pour étendre sa réponse au procès de Sabbag – il était poursuivi par elle pour détresse émotionnelle et atteinte à la vie privée – à 30 jours supplémentaires, affirmant que Sabbag essayait de « faire traîner l’affaire ».

En novembre 2019, Sabbag a riposté, repliant son procès contre Hart pour la troisième fois; à deux reprises auparavant, le tribunal avait rejeté ses demandes pour « absence de compétence matérielle ».

Son affirmation selon laquelle elle « a souffert et continue de souffrir d’une énorme détresse émotionnelle » à cause de ladite sex tape était restée la même depuis le dépôt initial.

En mai 2020, toute l’affaire a été rejetée complètement.

Un juge fédéral a récemment ordonné que toutes les réclamations de Sabbag contre Hart dans le procès de 60 millions de dollars aient été rejetées. Le tribunal a conclu que la poursuite avait été intentée au mauvais endroit.

Avant que la décision ne soit prise, Hart avait déjà tenté de faire rejeter le procès et avait également affirmé que Sabbag ne lui avait même jamais donné les documents juridiques.

L’ordonnance du tribunal stipulait: « Le tribunal conclut que le demandeur est domicilié en Californie. Le demandeur et les défendeurs Kevin Hart et Jonathan Todd Jackson étant tous des citoyens californiens, il n’y a pas de diversité complète de toutes les parties dans cette action. La Cour n’a donc pas de compétence fédérale en la matière. sur les revendications du demandeur. «

Espérons que Hart a appris sa leçon cette fois et qu’il travaillera pour être le meilleur mari et père qu’il pourrait être.

Il est plus âgé maintenant, et peut-être que ce scandale de sex tape l’a rendu beaucoup plus sage.

L’épouse de Kevin Hart, Eniko Hart, a récemment donné naissance à leur deuxième enfant ensemble.

Le passé appartient clairement au passé, car Eniko Hart est restée aux côtés de son mari à travers les moments difficiles, et le couple a accueilli leur deuxième enfant ensemble en septembre de cette année.

Quand la spéciale Netflix de Kevin Hart sort-elle?

Dernière spéciale comique de Kevin Hart, Kevin Hart: Zéro F **** donné, sortira sur Netflix le mardi 17 novembre.

Christine Schoenwald est écrivain et interprète. Elle a publié des articles dans le Los Angeles Times, Salon et Woman’s Day. Visitez son site Web ou et son Instagram.

Note de l’éditeur: cet article a été initialement publié le 18 septembre 2017 et a été mis à jour avec les dernières informations.