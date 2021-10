Regardez la vidéo : Chalamet a dit que Zendaya était attirée par Tom Holland et elle ne l’a pas nié

La question que se posent tous ceux qui s’intéressent aux célébrités et à leur vie privée est de savoir ce qui se passe réellement entre Tom Holland et Zendaya. Depuis qu’ils ont joué dans des films ensemble Homme araignée dans le Univers cinématographique Marvel (MCU), les rumeurs de rencontres ont commencé dans la vraie vie. Mais ce n’est que cette année qu’ils ont été vus ensemble, des semaines après le tournage de Spider-Man : Pas de chemin à la maison.

Jusqu’à présent, aucun d’eux n’a parlé publiquement de la relation entre les acteurs de la MCU. Cependant, il suffit de voir les profils sur leurs réseaux sociaux pour comprendre qu’entre Tom Holland et Zendaya il y a quelque chose de plus que l’amitié. En fait, c’est l’artiste qui incarne Pierre Parker celle qui semble s’en occuper le plus, et a récemment partagé une photo de l’actrice à l’avant-première de Dune et mettez un emoji de visage d’amour.

Qui a fait la lumière sur la question était Timothée Chalamet, qui dans un entretien mené avec Zendaya pour Flux de buzz, l’a laissée en évidence. Les médias précités ont cité les acteurs dans le cadre de la promotion de Dune et testé à quel point ils se connaissaient dans ce qui était considéré comme un « Test des meilleurs amis ».

L’une des questions en cause concernait la star pour laquelle ils avaient un écraser, Quel Chalamet répondu : « Facile, Tom Holland« . Loin de le nier, Zendaya n’a pas répondu à ce sujet et a simplement répondu à propos de l’étoile pour laquelle Timothée il était attiré. « En fait, je ne sais pas. C’est peut-être un secret exprès », a déclaré l’actrice qui sera dans le MCU au Spider-Man : Pas de chemin à la maison.

Le présage de Tom Holland

L’histoire d’amour entre Tom Holland etZendaya Il existe depuis des années, mais si vous devez mentionner qui a été le premier à parler des deux, c’était Hollande. Le Britannique a été consulté par la célébrité qui l’attirait lors d’une interview avec Spider-Man : Retrouvailles. Là, sans hésiter un instant, il fit remarquer qui semblait être sa nouvelle petite amie.

Ce sera une question de temps avant que les acteurs reconnaissent publiquement la situation sentimentale dans laquelle ils se trouvent. Probablement les tournées de presse pour la prochaine production de Homme araignée Cela peut être un grand moment qui sert à la fois à calmer les fans et à inciter les téléspectateurs à aller les voir au cinéma pour savoir comment fonctionne l’alchimie entre les deux.

