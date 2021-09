Regardez la toute nouvelle bande-annonce de « Diana: The Musical », à venir en octobre

La regrettée Diana Spencer, ancienne princesse de Galles, a un moment : il n’y a pas seulement un long métrage en lice pour les Oscars (« Spencer »), elle a également été représentée dans la dernière saison de « The Crown », nominée aux Emmy Awards, et maintenant, il y a « Diana: The Musical », qui arrive sur Netflix.

Le service de streaming a publié jeudi une bande-annonce de la performance musicale, qui a été filmée sans public en 2020 au Longacre Theatre de Broadway.

La bande-annonce est une série de courtes scènes de la vie de Spencer, se concentrant largement sur sa vie très publique, du flashage des paparazzi à son mariage avec Charles, prince de Galles, et tout le reste. La chanson chantée par la star Jeanna de Waal est « If », d’après Deadline.

De Waal dans le rôle de la princesse Diana dans « Diana: The Musical ». Netflix

La vraie Diana Spencer était mariée à Charles de 1981 à 1996 et est décédée à l’âge de 36 ans en 1997 après un accident de voiture dans le tunnel du Pont de l’Alma à Paris.

De Waal et le reste de la distribution, qui comprend Roe Hartrampf (Prince Charles), Erin Davie (Camilla Parker Bowles) et Judy Kaye (Reine Elizabeth II) sont les acteurs originaux de la production de Broadway, qui venait de commencer ses représentations à New York. lorsque la pandémie a fermé les cinémas.

De Waal dans le rôle de Diana avec Judy Kaye, à gauche, dans le rôle de la reine Elizabeth II. Netflix

Ils reviennent cependant sur scène le 2 novembre, l’ouverture officielle étant prévue pour le 17 novembre.

Le Britannique De Waal est déjà apparu à Broadway dans des émissions primées aux Tony Awards comme « Kinky Boots » et « American Idiot ». Hartrampf est récemment apparu dans « Emily in Paris », tandis que Davie a joué des rôles dans « Law & Order: SVU » et « Hunters », et Kaye a joué dans la version musicale de « Tales of the City ».

L’affiche de « Diana : La comédie musicale ». Netflix

En août dernier, lorsqu’il a été annoncé que « Diana » atterrirait sur Netflix, les producteurs ont déclaré AUJOURD’HUI dans un communiqué: « Nous parlons au nom de toute l’entreprise lorsque nous disons que nous ne pourrions pas être plus excités de pouvoir enfin partager notre émission avec les amateurs de théâtre du monde entier. Bien qu’il n’y ait pas de substitut au théâtre en direct, nous sommes honorés de faire partie du divertissement de qualité que Netflix offre à ses abonnés dans le monde entier.

La comédie musicale fait ses débuts sur Netflix le 1er octobre.

