Regardez la scène post-générique supprimée du film coloré de Disney « Charm »

Si vous n’aviez pas assez de »Charme ». le nouveau film de Disney qui se distingue par son histoire vivante et colorée, le réalisateur du film Jared Bush, vient de montrer une scène qui devait initialement être diffusée après le générique, mais elle n’a finalement pas été enregistrée. Bien qu’il s’agisse d’une petite blague, la scène montrerait Chispi, l’attachant capybara que l’on voit tout au long du film, essayant de « faire ses affaires » près de la Casita, la maison magique des Madrigals, quand il finit par se mouiller la tête pour se faire loin du lieu.

El director, declaró que la broma no se dejó en la toma final de la película porque »en última instancia, sentía que el final se debía quedar con la emoción y la alegría de que la familia volviera a estar junta, ese era el camino a continuer ». Les mots exposés dans un Tweet étaient accompagnés de l’animation de 5 secondes réalisée par Beurres Darin, qui serait présenté à la fin du générique.

Nous avons envisagé une blague après crédit pour terminer le film, mais nous avons finalement senti que l’émotion et la joie de la famille se réunissant étaient la voie à suivre … mais l’hilarant @darrinbutters l’animé !! Alors voilà ! MERCI A TOUS D’AVOIR REGARDE AVEC NOUS !! #CHARME pic.twitter.com/XUMn6IfgeF – Jared Bush (@thejaredbush)

Le capybara est l’ami d’Antonio, un garçon qui obtient le don de parler avec les animaux. Chispi peut être vu dans diverses scènes tout au long du film, mais n’était pas un personnage principal de l’histoire globale. Même si le clip correspond parfaitement au type d’humour du film, il aurait atténué l’impact de la fin du film.

Sorti à la fin de l’année dernière, « Charm » a reçu d’innombrables critiques positives. L’histoire nous raconte l’histoire de Madrigal de Mirabel, une jeune fille née dans une famille bénie par une bougie magique. À un certain âge, chaque membre de la famille reçoit un cadeau pour la bougie.

Cependant, Mirabel n’en reçoit jamais et devient la seule membre sans cadeau qui la rend spéciale. Voyant que sa maison magique, Casita, est menacée par des fissures constantes qui menacent la magie de la bougie, elle se lance dans une aventure pour découvrir ce qui se passe et empêcher la bougie de disparaître.

Le film Disney a été salué pour être une histoire originale, colorée et historiquement riche sur une famille colombienne qui se réunit de manière magique et non magique. Les chansons sur »Encanto » ont également été un grand succès, en particulier « On ne parle pas de Bruno », une chanson sur l’oncle « mouton noir » de la famille qui a disparu.