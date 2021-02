Regardez la publicité du Super Bowl avec Gwen Stefani

La chanteuse Gwen Stefani et la star de la musique pays, Blake Shelton étaient quelques-uns des visages familiers qui faisaient partie des multiples publicités de la nuit dernière au Super Bowl.

Dans une nouvelle annonce pour T-Mobile, Stefani voyons comment il est devenu amoureux Shelton après que le couple a annoncé ses fiançailles l’année dernière.

Dans le clip Stefani parler par appel vidéo avec Adam Levine, expliquant qu’elle est prête à revenir sur les dates.







« Je suis fatigué des garçons de LA, Je veux quelqu’un de complètement différent … peut-être quelqu’un d’un autre pays, quelqu’un de culture, sensible et qui ne se sent pas menacé par une femme forte et confiante ».

Cependant, en raison de sa connexion téléphonique, Levine entend quelque chose de complètement différent, « quelqu’un sans culture … et menacé par une femme forte et confiante ».

Plus tard dans l’annonce, il apparaît Shelton partager un dîner avec Stefani, mettant en évidence les différences culturelles entre le couple. En fin de compte, la publicité pour T Mobile Il se termine par la phrase: «Ne faites confiance à aucune relation dans votre vie amoureuse».

D’autre part, l’édition d’hier soir de Super Bowl assisté à des présentations tout à fait remarquables autour de l’événement sportif, étant la présentation à la mi-temps Le weekend qui a attiré l’attention des téléspectateurs du monde entier.