Regardez la première bande-annonce passionnante de « Snake Eyes: GI Joe Origins »

La franchise « GI Joe » a officiellement inauguré une nouvelle ère. Paramount Pictures a lancé la semaine en publiant une première bande-annonce pour « Snake Eyes: GI Joe Origins », un film d’action au rythme effréné qui sortira en salles cet été, présentant un redémarrage pour la saga d’action de guerre emblématique.

Henry Golding sera chargé d’interpréter « Snake Eyes », le féroce meurtrier titulaire, présentant un regard étendu sur ce que l’on peut attendre du film après le bref teaser présenté aux « MTV Movie and TV Awards » avant la grande attente générée envers le projet en raison de ses retards liés à la pandémie.

Une mauvaise réception critique pour « GI Joe: The Rise of Cobra » et « GI Joe: Retaliation » conduirait la franchise à prendre une longue pause du grand écran. Bien que d’autres personnages importants du dessin animé original apparaissent dans le film, cette histoire réalisée par Robert Schwentke se concentrera principalement sur Snake Eyes et sa relation avec son ami / rival / ennemi Storm Shadow et comment il s’est impliqué dans la bataille contre Cobra.

En plus d’Henry Golding dans le rôle principal : « Snake Eyes: GI Joe Origins » mettra en vedette Andrew Koji dans Storm Shadow, Samara Weaving dans Scarlett, Úrsula Corberó dans la baronne, Haruka Abe dans Akiko, Iko Uwais dans Hard Master, Peter Mensah comme Blind Master et Takehiro Hira comme Kenta.

Dans une conversation avec ComicBook.com, Golding a déclaré que son expérience en tant que Snake Eyes était « époustouflante ». « C’est un personnage que nous avons tous aimé, que nous prétendons tous être sur le terrain de jeu. Nous nous sommes tous cachés dans le placard de la cuisine, dans l’espoir de sauter sur nos frères et sœurs. » L’acteur se dit fasciné par l’idée qu’une nouvelle génération d’enfants jouera avec ces personnages.

« Dans ce film, nous rendons hommage à la mythologie classique de GI Joe, mais bien sûr, nous l’avons mise à jour avec Larry Hama (l’un des principaux auteurs de la bande dessinée classique) et avons créé un nouveau départ pour l’univers de GI Joe », a-t-il déclaré. dit Golding. « Snake Eyes: GI Joe Origins » s’ouvre le 23 juillet.