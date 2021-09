Regardez la première bande-annonce passionnante de « Hawkeye » pour Disney +

Après des mois d’anticipation parmi les fans de MCU, Marvel Studios a enfin publié la première bande-annonce de « Hawkeye », une série dans laquelle nous verrons la première aventure solo de Clint Barton (interprétée par le candidat aux Oscars Jeremy Renner), qui servira d’officiel débuts pour Hailee Steinfeld et son interprétation de Kate Bishop.

Dans cette nouvelle série, Marvel Studios semble avoir préparé pour Clint une véritable odyssée dans laquelle l’ancien vengeur doit faire face au poids de son passé en tant que Ronin, donner une formation appropriée à Bishop, combattre de dangereux criminels et essayer de finir à temps pour rencontrer à Noël avec sa famille.

« Hawkeye » a été écrit par Jonathan Igta, connu pour son travail sur la série « Mad Men », en plus d’être la première série Marvel Studios à avoir plus d’un réalisateur, avec la paire de Bert et Bertie changeant de rôle avec Rhys Thomas, contrairement à « WandaVision », « Le Faucon et le Soldat de l’Hiver », « Loki » et « Et si…? », Qui n’ont eu qu’un seul chef.

Au même titre que le reste des productions originales pour Disney+, Marvel Studios a réservé à « Hawkeye » le même traitement que ses films pour grand écran. En raison du niveau de danger auquel Barton et Steinfeld seront confrontés dans leur récit, la série a reçu un niveau de budget similaire pour sa production, ce qui a déjà été anticipé par sa société de production, Trinh Tran à de précédentes occasions.

Selon tran lors d’un précédent entretien avec Comicbook.com, l’un des principaux objectifs de Kevin Feige, président de Marvel Studios, est que les productions télévisées de la franchise soient vues de la même manière que les films qui atteignent le grand écran, en en plus de pouvoir mieux présenter les nouveaux personnages en ne se souciant pas de la limitation de deux heures et demie dans un film.

Avec Renner et Steinfeld, « Hawkeye » présentera des performances de Vera Farmiga, Fra Fee, Tony Dalton, Zahn McClarnon, Brian d’Arcy James et Alaqua Cox. Certains rapports évoquent la possibilité de voir le retour de Yelena Belova, personnage joué par Florence Pugh dans « Black Widow ». La série a une date de première prévue le 24 novembre 2021.