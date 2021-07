Regardez la première bande-annonce passionnante de Doctor Who saison 13

Jodie Whittaker se prépare à reprendre le rôle de Doctor Who dans la treizième saison de l’ère moderne dans cette franchise de longue date de la BBC, anticipant le retour de Mandip Gill dans son rôle de Yasmin Khan et les débuts de John Bishop en tant que l’un de ses nouveaux arrivants. camarades de classe.

L’édition 2021 de Comic-Con @ Home a également anticipé dans la nouvelle bande-annonce de Doctor Who l’arrivée de la guest star Jacob Anderson, qui jouera le rôle de Vinder. Chris Chibnall reprend ses fonctions de showrunner et de producteur exécutif de la série, confirmant le retour du Docteur à un moment donné cette année.

A travers son précédent spécial de Noël, « Doctor Who » a anticipé l’arrivée de Bishop dans le rôle de Dan, le nouveau compagnon, en plus de faire des adieux émouvants à Ryan (Tosin Cole) et Graham (Bradley Walsh), qui ont conclu leur travail comme personnages réguliers de la série.

« Si je pouvais dire à mon jeune moi qu’un jour on me demanderait de monter à bord du TARDIS, je ne l’aurais jamais cru », a déclaré Bishop. « C’est un rêve absolu devenu réalité de rejoindre Doctor Who et je ne pouvais pas souhaiter pour une meilleure compagnie que Jodie et Mandip ».

Chibnail a assuré qu' »il était temps pour le prochain chapitre de Doctor Who », et qu’il commencerait avec un homme nommé Dan. « Nous avons dû garder cela secret pendant longtemps. Nos conversations ont commencé avec John avant même la pandémie. Le personnage de Dan a été construit pour lui, et c’est une joie de l’avoir à bord du TARDIS », a-t-il déclaré.

Lors du tournage de la nouvelle saison de Doctor Who, des rumeurs ont commencé à émerger sur internet concernant le possible départ de Jodie Whittaker avant une éventuelle nouvelle régénération du personnage. Malgré le fait que la saison 13 comptera huit épisodes au lieu de onze, il a été souligné qu’il n’est actuellement pas prévu de remplacer Whittaker, qui a encore un avenir devant lui en production.