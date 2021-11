Regardez la première bande-annonce du redémarrage du Fresh Prince of Bel-Air

À une époque pleine de redémarrages, de remakes et de suites tardives de séries classiques et de films de la culture populaire, le temps est venu pour « Fresh Prince of Bel-Air », la comédie télévisée bien-aimée qui a catapulté l’acteur Will Smith au rang de célébrité, a sa propre révision sous une approche dramatique à travers une production exclusive au service de streaming Peacock.

Sous le titre unique de « Bel-Air », un premier teaser promotionnel a été révélé pour une série qui a actuellement une commande pour deux saisons, la première d’entre elles se préparant pour sa première en 2022, mettant en vedette le nouveau venu Jabari Banks dans un visuel où l’acteur Will Smith raconte de façon dramatique l’intro de la série originale.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Blade Runner a une nouvelle série télévisée en développement

La série est basée sur un concept que Morgan Cooper a introduit en 2019 via YouTube avec une bande-annonce parodique qui entendait donner un tour dramatique à la série classique, sans imaginer qu’il finirait par écrire et réaliser ce redémarrage, qui met en scène Will Smith comme l’un d’entre eux. .de ses producteurs exécutifs.

Peacock a confirmé que chaque épisode de « Bel-Air » présentera le format standard d’une heure, permettant une exploration plus approfondie des « conflits, émotions et préjugés inhérents » qu’il était impossible d’explorer dans le format original de la comédie des années 90. .

Vous pourriez aussi être intéressé par: « Hellbound » dépasse « Squid Game » en popularité mondiale sur Netflix

« The Fresh Prince of Bel-Air » a duré un total de six saisons diffusées entre 1990 et 1996, servant de plate-forme pour faire de Will Smith l’une des célébrités les plus aimées de l’industrie du divertissement. Sur la série, il a joué une variation de lui-même dans lequel un jeune homme intelligent des rues de Philadelphie a la possibilité de vivre avec ses oncles fortunés à Bel-Air et de préparer ainsi son avenir.

En plus de publier son autobiographie, Will Smith est actuellement en pleine promotion de son nouveau film « King Richard », qui sortira en salles et sur le service HBO Max (dans son catalogue américain, pour l’instant). L’acteur fera également partie de « Welcome To Earth », une série Disney + dans laquelle certaines des plus grandes merveilles de notre planète seront explorées.