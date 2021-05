Regardez la première bande-annonce du redémarrage de «The Wonder Years»

Après avoir confirmé l’approbation du redémarrage de « The Wonder Years », le réseau ABC a présenté un premier aperçu de la série dans laquelle le style de narration de l’acteur Don Cheadle est mis en évidence, une tâche qui a été initialement réalisée par Daniel Stern à la fin des années 80, étant l’un des éléments caractéristiques de l’histoire de la famille Arnold.

Sorti en 1988, « The Wonder Years » mettait en vedette l’enfant star Fred Savage jouant Kevin, un garçon de 12 ans qui, comme ses amis et sa famille, navigue dans la vie quotidienne de la société américaine du milieu des années 1960., Couvrant un total de 6 saisons. dont on se souvient encore avec beaucoup d’appréciation devant le public.

Fred Savage est à nouveau impliqué dans la franchise, bien que cette fois-ci dans les postes de producteur et de réalisateur. La première bande-annonce de «The Wonder Years» révèle Cheadle s’exprimant en voix off, nous présentant son humour sec et le genre d’observations qu’il fera sur les années d’enfance de son personnage.

Le redémarrage de « The Wonder Years » va changer le champ d’action de la banlieue de Californie à Montgomery, Alabama, une scène qui a été une pièce fondamentale au début de la lutte pour les droits civils de la communauté afro-américaine à travers les États-Unis. , avec ses protagonistes confrontés aux effets de la ségrégation raciale, toujours garantie par la loi.

La série mettra en vedette la performance d’Elisha Williams, qui jouera Dean Williams, un garçon de douze ans qui vit avec son père, joué par Dulé Hill, sa mère (Saycon Sengbloh) et sa sœur adolescente Laura Kanuki, avec une équipe. d’écrivains dirigés par Saladin Patterson, responsable de séries telles que « Psych » et « The Big Bang Theory ». Jusqu’à présent, il n’a pas de date estimée pour sa première.