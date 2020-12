Regardez la première bande-annonce du nouveau faux documentaire de Netflix, «  Death to 2020  »

Le créateur de ‘Miroir noir’, Charlie Brooker, a partagé la première bande-annonce de son faux documentaire surprise pour Netflix, ‘Mort à 2020’, qui présentera l’apparence de Samuel L. Jackson, Hugh Grant, Lisa Kudrow, entre autres.

Le faux documentaire sera publié le 27 décembre et son casting sera composé d’un grand nombre de noms importants qui accompagneront Jackson, Subvention et Kudrow, comme Joe Keery, Leslie Jones et Kumail Nanijani, qui seront « des personnalités politiques, des experts, des monarques et des citoyens ordinaires » qui se souviennent des événements qui ont eu lieu dans le 2020.

Vous pourriez aussi être intéressé par: « Black Mirror »: Samuel L.Jackson jouera dans « Death to 2020 »

Subvention jouera un historien, Kudrow à un commentateur conservateur, tandis que Tracey Ullman jouera le Reine anglaise, « Une année dont l’histoire n’a pu être racontée jusqu’à présent parce qu’elle se passe toujours … est l’histoire définitive de l’année la plus historique de l’histoire humaine. »

Vous pourriez aussi être intéressé par: Mike Flanagan termine le tournage de «Midnight Mass», sa nouvelle production Netflix

D’autre part, le même créateur de ‘Miroir noir’, Charlie Brookera commenté plus tôt dans l’année que le monde était déjà suffisamment en difficulté pour penser à une autre saison de sa série emblématique.