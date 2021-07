Regardez la première bande-annonce de The Witcher Saison 2

Grâce à la convention virtuelle « WitcherCon », les fans de The Witcher ont reçu des nouvelles prometteuses sur la franchise, dont la très attendue deuxième saison. Les fans de la série ont parcouru un long chemin avec leur casting et leur équipe de production en raison des diverses pauses et annulations de tournage dues au covid.

Après avoir dévoilé quelques images de la nouvelle saison ce matin, ainsi que la confirmation de sa date de première, Netflix a enfin présenté un premier aperçu complet des nouveaux épisodes de « The Witcher », clarifiant un peu plus le panorama de ce à quoi s’attendre dans le chemin de Geralt et Ciri.

Après s’être conclue par la rencontre tant attendue entre Geralt (Henry Cavill) et Ciri (Freya Allan), la deuxième saison débutera après l’arrivée de ce duo à Kaer Morhen. La dernière fois que nous avons vu Yennefer (Anya Chalotra), c’était sur le champ de bataille de Sodden. Certaines images du tournage indiquent qu’il aurait pu être capturé après avoir lancé une grande explosion d’énergie qui a dévasté la bataille.

Dans sa deuxième saison, « The Witcher » mettra en vedette Geralt préparant Ciri à Kaer Morhen, sa maison d’enfance, afin que la princesse puisse s’entraîner pour devenir la puissante sorcière qu’elle est destinée à être, tandis que les humains, les elfes et les démons du continent se préparent à mener une grande guerre qui décidera de la suprématie de l’une de ces trois races.

En plus du nouvel aperçu de la deuxième saison, qui débutera le 17 décembre, « The Witcher » a également présenté de nouveaux détails de « Nightmare of The Wolf », un film d’animation qui racontera une histoire centrée sur Vesemir, le sorcier Kaer Le plus ancien et le plus expérimenté de Morhen, ainsi que le principal professeur de Geralt.

« The Witcher: Nightmare of the Wolf » a la participation de la showrunner de la série principale, Lauren S. Hissrich ainsi que le scénariste Beau DeMayo, qui ont collaboré au développement du film avec le studio d’animation Studio Mir, révélant son arrivée dans le catalogue Netflix le 23 août.