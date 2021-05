Regardez la première bande-annonce de l’adaptation cinématographique de «Dear Evan Hansen»

Différents retards causés par la pandémie ont empêché l’un des films les plus attendus des amateurs de théâtre musical d’atteindre enfin les salles: « Cher Evan Hansen », un film produit par Universal Pictures a enfin présenté sa première bande-annonce.

Adaptant la pièce de Broadway du même nom, le film présentera l’histoire d’Evan Hansen, joué par Ben Platt. Evan est un lycéen isolé avec de graves problèmes d’anxiété qui souffre en train de comprendre et d’essayer d’appartenir dans un environnement entouré par le chaos et la cruauté générés par l’utilisation des réseaux sociaux chez les adolescents.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Le réalisateur de « Spiral » parle du futur récit de la saga

« Dear Evan Hansen » raconte l’histoire d’un lycéen souffrant d’anxiété sociale dont la thérapie consiste à écrire des lettres à lui-même pour s’encourager. Un camarade de classe vole une de ces lettres, révélant plus tard qu’il s’est suicidé, laissant à sa famille l’idée que cette lettre est la dernière pièce qu’il a écrite avant de se suicider.

Evan décide de se présenter à eux comme un ami de ce garçon décédé, le jetant dans un mensonge qui grandit de plus en plus à mesure qu’il devient une sorte de porte-parole inspirant pour les autres. Le film est réalisé par Stephen Chbosky, auteur acclamé de « The Perks of Being a Wallflower », un roman dramatique pour adolescents qu’il a adapté pour le grand écran.

L’adaptation de «Dear Evan Hansen» comprend un scénario écrit par Steven Levenson, un dramaturge lauréat d’un Tony Award pour son travail sur la pièce de Broadway, avec la musique et les paroles de l’équipe gagnante aux Tony, Emmy et Grammy de Benj Pasek. Et Justin Paul , responsable de la musique présentée sur « La La Land » et « The Greatest Showman ».

Vous pourriez aussi être intéressé par: Production de « Attack The Block 2 » officiellement confirmée

Amy Adams, Julianne Moore, Kaitlyn Dever Amadla Stenberg, Colton Ryan, Nik Dodan, DeMarius Copes et Danny Pino font partie de cette distribution multi-étoiles dirigée par Ben Platt, qui s’est démarqué dans la présentation de la pièce en tant que protagoniste entre 2014 et 2017. Le film a une fenêtre de sortie estimée pour la fin de 2021.