Regardez la première bande-annonce de la suite très attendue de « Matando Cabos »

Sony Interractive The Last Of Us Part II PS4

Découvrez la suite des aventures d'Ellie et de Joel!Le jeu tant attendu arrive enfin, 6 ans après la première partie au succès planétaire.L'action de ce second acte se déroule donc 4 ans après les événements de The Last of Us.Vous incarnez une Ellie plus mature, âgée désormais de 19 ans évoluant dans un monde de plus en plus hostile. Alors que vous commencer à reprendre goût à la vie, un événement dramatique va tout remettre en cause!Partez assouvir votre vengeance, les infectés ne seront pas votre seul obstacle mais vous pourrez compter sur Joel, qui bien qu'âgé maintenant de 55 ans, reste une figure paternelle et un allié formidable.Ce jeu d'action-aventure à la troisième personne centré sur le concept de survie, va vous emmener loin sur les chemins de l'émotion. Une merveille graphique, un chef d'oeuvre qui marquera la fin de l'ère PS4 en grande pompe.