Regardez la première bande-annonce de la série très attendue « House of the Dragon »

En l’absence du sixième roman de la saga, l’univers narratif de « Game of Thrones » est toujours vivant grâce à une nouvelle série créée par l’auteur George RR Martin et Ryan J. Condal, qui devrait atteindre le signal HBO Max un jour. en 2022 sous le titre « Maison du Dragon ».

Inspiré du roman « Fire & Blood » publié par Martin en 2018, « House of the Dragon » se déroule environ 200 ans avant les événements de « Game of Thrones », sous le règne de la dynastie Targaryen sur le trône de Westeros, décrivant les événements qui ont conduit à la guerre civile connue sous le nom de « Danse des dragons ».

HBO Max a révélé dans sa bande-annonce l’apparence que Matt Smith présentera dans son interprétation du prince Daemon Targaryen, frère cadet du roi Viserys I (Paddy Constantine). Daemon a été décrit comme un puissant guerrier et un cavalier de dragon très accompli, son rôle sera donc extrêmement important dans la guerre à venir.

George RR Martin s’est montré très enthousiaste quant aux résultats finaux de cette série, notant que la production comportera pas moins de 17 dragons, ce qui pourrait servir d’incitation lorsqu’on connaît l’ampleur estimée de la production.

Dans la série, nous pouvons également voir Emma D’Arcy dans le rôle de la princesse Rhaenyra Targaryen, la première-née du roi qui pourrait entrer dans un conflit de pouvoir contre son oncle Daemon. L’un des plus grands changements par rapport à la série originale a été la façon dont le trône de fer est présenté, car, comme les romans, son apparence épineuse a été conçue pour représenter un affichage complet de la puissance.

Malgré les résultats mitigés de la dernière saison de « Game of Thrones », on attend beaucoup de ce que « House of the Dragon » a à offrir au public. Étant une préquelle, le thème apocalyptique des « marcheurs blancs » peut être mis de côté pour enfin présenter une véritable lutte de pouvoir politique avec de féroces batailles contre les dragons.