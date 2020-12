Regardez la petite amie de Rajon Rondo Punch A Woman [VIDEO]

Une vidéo a récemment fait surface qui montre Rajon Rondo et sa petite amie entrer avec une femme nommée Toktam Jorshari sur une place de parking dans un complexe d’appartements à Los Angeles.

L’incident a eu lieu le 28 juillet et la petite amie de Rondo peut être vue en train de frapper Jorshari.

Tout a commencé lorsque Jorshari a garé son véhicule très près du SUV Rolls-Royce de Rondo, qui était garé dans un espace pour personnes handicapées. Le joueur de la NBA et sa fille ont commencé à parler à la femme, puis à se disputer avec elle, et Rondo peut être vu en lui donnant un coup de coude énergique.

La fille de Rondo a alors commencé à lancer des foiniers sur Jorshari, et maintenant il y a un procès. Jorshari poursuit Rondo et sa petite amie pour 1 million de dollars, affirmant qu’elle a subi des blessures et une détresse émotionnelle.

« M. Rondo a essayé de les séparer et de les éloigner l’un de l’autre, il n’a poussé personne », a déclaré l’avocat de Rondo, Mark D. Baute dans un communiqué. « Rajon Rondo avait un pouce cassé dans un plâtre à l’époque, et son véhicule était correctement garé dans un endroit pour handicapés pendant qu’il prenait sa petite amie … Le plaignant a choisi de garer sa voiture à deux pouces de la porte de M. Rondo, et la plaignante n’était pas dans une place de stationnement assignée. La plaignante a refusé de porter un masque pendant une courte rencontre de 30 secondes et a également refusé de déplacer sa voiture. «

Rondo n’a encore rien dit à ce sujet. Que penses-tu de la vidéo?