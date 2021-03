Regardez la performance de BTS lors de la cérémonie des Grammys

CEREMONIE Robe de cérémonie Violette en tissu Liberty liberty betsy taille: 3A

3A - https://www.cyrillus.fr/robe-de-ceremonie-violette-en-tissu-liberty-liberty-betsy.htm?ProductId=720250789&FiltreCouleur=6406&FiltreTaille=3A - Les petits semis fleurissent sur cette robe d'été qui sent bon les belles journées au jardin et les moments inoubliables. Les volants ajoutent de la légèreté et donnent des airs de papillons charmants aux petites filles d'honneur. Réalisée dans un tissu Liberty aux douces tonalités et au motif raffiné.