Regardez la nouvelle bande-annonce irresponsable de « Jackass Forever »

L’une des franchises les plus irrévérencieuses et acclamées de la génération MTV est de retour pour un quatrième et dernier volet cinématographique : « Jackass Forever », qui s’apprête à apporter au public une nouvelle dose de folie et d’irresponsabilité professionnelle au public du monde entier en octobre prochain. .

Le matin de ce mardi 20 juillet, Paramount Pictures nous a surpris avec la sortie du premier trailer de « Jackass Forever », anticipant que, malgré leur âge, ce groupe d' »idiots professionnels » autoproclamés a renouvelé les idées pour le physique des exploits douloureux et quelques séquences qui passeront entre le grotesque et l’absurde.

« Jackass Forever » présente le retour de l’animateur et acteur occasionnel Johnny Knoxville aux côtés de Steve-O, Chris Pontius, Dave England, Wee Man, Danger Ehren et Preston Lacy, avec l’arrivée de nouveaux membres tels que Jasper, Rachel Wolfson, Sean » Poopies » McInerney, Eric Manaka et Zack Holmes.

« Jackass Forever » est réalisé par Jeff Tremaine, qui a produit le film avec Knoxville et le cinéaste acclamé Spike Jonze, dont la carrière a commencé au début des années 2000 en tant que réalisateur et caméraman pour la série originale pour MTV. Shanna Newton et Greg Iguch ont également des rôles de producteurs.

Le nouvel épisode de Jackass a pris un peu plus d’une décennie en raison de la mort de Ryan Dunn en 2011 à la suite d’un accident de la circulation. Ce fait a sérieusement affecté son ami Bam Marguera, qui est entré dans une forte spirale d’addictions, c’est pourquoi Johnny Knoxville l’a laissé hors de la bande.

La semaine dernière, Steve-O a présenté via sa chaîne YouTube personnelle un exploit abandonné du film impliquant le gaspillage d’un chien abattu au visage avec un pistolet T-shirt, provoquant une perforation dans son tympan. « Jackass Forever » se prépare à sortir en salles le 22 octobre.