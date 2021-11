Regardez la nouvelle bande-annonce de la comédie apocalyptique « Don’t Look Up »

Netflix a dévoilé une nouvelle bande-annonce de sa prochaine comédie apocalyptique « Don’t Look Up », écrite et réalisée par le cinéaste oscarisé Adam McKay, connu pour son travail sur les films « The Big Short » et » Vice « . A cette occasion, McKay dispose à nouveau d’un casting multi-stars mené par deux acteurs exceptionnels de leurs générations respectives : Leonardo DiCaprio et Jennifer Lawrence.

Comme si cela ne suffisait pas, McKay a commencé à élargir sa distribution en incluant des noms éminents comme Meryl Streep, Jonah Hill, Rob Morgan, Mark Rylance, Tyler Perry, Ron Perlman, Ariana Grande, Chris Evans, Cate Blanchet et Timothée Chalamet, en commençant production en novembre 2020 après plusieurs retards causés par la pandémie mondiale, ayant enfin une date de sortie prévue dans le cadre des célébrations de Noël.

DiCaprio et Lawrence incarnent deux petits astronomes qui ont découvert la collision imminente d’un gigantesque astéroïde qui tuera la vie sur Terre, ils doivent donc composer avec la frustration d’être confrontés au désintérêt des autorités et des médias avant cette nouvelle.

Cette nouvelle bande-annonce présente un regard plus clair sur le ton chaotique et chargé d’humour noir avec lequel McKay essaie de raconter cette histoire, qui nous fera une fois de plus découvrir les talents de DiCaprio et Lawrence dans la comédie, un genre dans lequel les deux acteurs ont de l’expérience. précédent.

De plus, alors que McKay n’est pas ce que l’on pourrait qualifier à proprement parler de réalisateur « humoristique », ses œuvres dans « The Big Short » et « Vice » ont une charge d’acidité et d’humour noir dans la façon dont ses intrigues se déroulent. conteur irrésistible pour les fans d’histoires d’humour brut.

« Don’t Look Up » aura une sortie limitée dans les salles le 10 décembre, atteignant enfin le catalogue Netflix le 24 décembre. Avec cela, le film s’assure d’avoir une place parmi les concurrents potentiels de la prochaine saison des récompenses. Un scénario qui semble hautement probable dans ces circonstances.