Regardez la nouvelle bande-annonce / affiche de Venom: Let There Be Carnage

Le carnage c’est enfin là. Fans de merveille attendent depuis longtemps de voir la suite très attendue de Venom pour la première fois, Venom: Que le carnage soit, mais les retards constants dans la date de sortie du film ont causé beaucoup de lenteur dans la publicité du film.

Cependant, avec la sortie de Let There Be Carnage finalement prévue pour septembre, la véritable campagne de marketing peut enfin commencer, et Sony a débuté lundi matin avec la première bande-annonce et l’affiche.

Si vous avez aimé l’absurdité de Eddie Brock et son symbiote dans la première bande Venom, puis Venom: Let There Be Carnage va lancer votre liste la plus attendue. Du regard de la bande-annonce, cette suite penche vraiment vers la folie.

Pendant ce temps, l’affiche officielle du film porte l’action symbiotique à un nouveau niveau. Vous pouvez jeter un œil à l’impressionnante affiche Venom ci-dessous.

Venom: Let There Be Carnage avec Tom Hardy sortira en salles le 24 septembre.