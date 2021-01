Regardez la NASA tester samedi la fusée la plus puissante du monde

La NASA va allumer la fusée la plus puissante jamais construite samedi 16 janvier, même si elle n’ira nulle part.

Le test, prévu entre 17 h 00 et 19 h 00 HNE, sera le premier test du cœur du système de lancement spatial (SLS). C’est la fusée que la NASA espère transporter un jour une nouvelle génération d’astronautes sur la Lune et gérer d’autres missions au-delà de la portée des véhicules d’équipage commerciaux existants. Comme l’a rapporté 45Secondes.fr, c’est un peu plus court que les fusées Saturn V qui ont transporté les astronautes d’Apollo sur la lune, mais c’est plus puissant. Il produira 15% de poussée en plus pendant le décollage et l’ascension par rapport au Saturn V.

Une diffusion en direct commencera à 16 h 20 HNE ici:

Lorsque les quatre moteurs RS-25 au bas du SLS s’enflammeront, il clôturera une période de test pour la fusée que la NASA a appelée sa «course verte», en commençant par des tests de résistance sur la structure physique de la fusée et en concluant par ceci un tir réel qui vise à s’assurer que l’étage principal de la fusée est prêt à être lancé. La NASA a déjà testé les propulseurs de fusées solides qui seront éventuellement fixés sur le côté du noyau de la fusée pour les lancements réels.

Ce noyau comprend des réservoirs d’hydrogène liquide et d’oxygène, les quatre moteurs et les ordinateurs et l’avionique de la fusée. Tous seront allumés lorsque 700000 gallons (2,6 millions de litres) de propulseur surfondu sont chargés dans la fusée, puis enflammés alors que la fusée reste fixée en place au Stennis Space Center de la NASA près de Bay St.Louis, Mississippi. Lorsque ces moteurs seront allumés, ils généreront 1,6 million de livres de poussée, a déclaré la NASA.

Si le test se déroule comme prévu, il mettra la NASA sur la voie du jumelage du noyau de la fusée avec un vaisseau spatial Orion et les propulseurs de fusée solide pour les lancements réels. (Attendez-vous à de nombreux tests supplémentaires avant que des humains ne montent à bord.)

