Regardez: la NASA partage des images du «Winter Wonderland» que Mars devient alors que les températures chutent de 123 degrés en dessous de zéro

in

28 décembre 2022 09:17:57 IST

Certaines personnes pensent que le temps froid à Delhi ou la tempête hivernale aux États-Unis est rude. Eh bien, ils n’aimeraient certainement pas visiter Mars alors que les voyages dans l’espace deviennent une option viable. La NASA a consulté ses flux de médias sociaux sur Twitter et Instagram et a partagé de magnifiques images et factoïdes sur le pays des merveilles hivernales que devient Mars.

Les images révèlent qu’à l’exception de la température, le temps se comporte presque à l’identique de la saison hivernale de la Terre.

Les images ont d’abord été partagées sous forme de vidéo par le Jet Propulsion Laboratory ou JPL. La vidéo montrait à quoi ressembleraient la neige, le givre et la glace sur Mars.

Grâce à la vidéo, nous apprenons également que Mars contient une tonne de neige carbonique, qui est une forme de dioxyde de carbone solide. La neige carbonique, au lieu de fondre comme de la glace ordinaire, se sublime ou se transforme en gaz. Au cours du processus, cela crée des paysages bizarres mais pittoresques, qui donnent aux images un attrait éthéré.

????Marcher dans un pays des merveilles d’hiver???? Bien que vous ne voyiez pas de bonhomme de neige sur Mars, vous pouvez voir du givre – à la fois celui auquel nous sommes habitués (l’eau) et le givre de glace carbonique (CO2) ! @NASA des engins spatiaux au sol et en orbite nous aident à étudier ces hivers martiens uniques. En savoir plus : https://t.co/PoG5b1O2QF pic.twitter.com/1lv3RXcxEH – JPL de la NASA (@NASAJPL) 22 décembre 2022

Mars a aussi de l’eau ou de la glace ordinaire. Le scientifique du JPL Mars, Sylvain Piquex, déclare dans la vidéo : « Si vous arrivez aux bons endroits, vous trouverez de la glace d’eau, similaire à celle que nous avons sur Terre. C’est le genre de glace d’eau que les astronautes pourraient un jour utiliser lorsque nous voyagerons là-bas.

Les cristaux de glace tombent sur Mars comme la neige le fait toujours sur Terre. Phoenix a découvert des cristaux de glace tombant d’un nuage lorsqu’il a utilisé son LIDAR de fabrication canadienne (ou détection et télémétrie de la lumière) pour tirer un laser dans le ciel de la planète.

Il y a aussi du givre sur certaines parties de Mars. Les atterrisseurs Viking de la NASA ont capturé des images de glace d’eau sur Mars dans les années 1970, et plus récemment, le vaisseau spatial Odyssey et le Mars Reconnaissance Orbiter ont capturé des images de glace de dioxyde de carbone sur la planète.

La présence de glace de dioxyde de carbone sur la planète devrait vous donner une idée de la façon dont les températures froides peuvent chuter sur Mars. « Nous ne subissons pas de gel de CO2 ici sur Terre. Là où vous découvririez de la glace au CO2, il fait vraiment froid, à -190 degrés Fahrenheit », déclare Piquex. C’est presque -123 degrés Celsius, bien en dessous de ce que l’eau gèle.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. ?