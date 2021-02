Regardez la NASA allumer un feu sur un vaisseau spatial exprès. Vous savez, pour la science.

Une expérience enflammée délibérément éclairée dans un vaisseau spatial cargo surveillé le mois dernier flammes plus grandes et plus dynamiques que la plupart des efforts précédents pour apprendre comment le feu fonctionne dans l’espace.

Le Spacecraft Fire Safety Experiment-V (Saffire-V), qui a eu lieu après le départ d’un vaisseau spatial Northrop Grumman Cygnus Station spatiale internationale le 6 janvier, est la dernière d’une série d’études sur les incendies visant à protéger les astronautes lors de missions à long terme.

Saffire-V a duré 26 heures, puis le vaisseau spatial Cygnus, qui était rempli de déchets, a brûlé en toute sécurité dans l’atmosphère terrestre comme prévu.

Une capture d’écran montre l’expérience Saffire-V à mi-flamme. (Crédit d’image: NASA)

L’expérience impliquait d’abaisser la pression du vaisseau spatial et de le remplir d’oxygène similaire à ce que les humains pourraient respirer dans les futurs vaisseaux spatiaux. Des capteurs intégrés dans le vaisseau spatial, ainsi que des caméras, mesurent les variations de température, les niveaux d’oxygène et la croissance des flammes. Les données pourraient améliorer la détection des incendies et aider au nettoyage après un incendie, la NASA dit dans un communiqué

«Les données Saffire-V nous permettront de modéliser des scénarios d’incendie et d’accroître notre confiance dans les stratégies de sécurité», a déclaré Gary A. Ruff, chef de projet Saffire au centre de recherche Glenn de la NASA, dans le même communiqué.

La NASA prévoit de faire voler une autre expérience Saffire jusqu’à la station spatiale, bien que l’agence n’ait pas précisé quand elle volera ou ce que la nouvelle expérience étudiera.

Le feu se comporte assez différemment en microgravité que sur Terre. Sans gravité, les gaz chauds ne montent pas; les incendies brûlent également à des températures plus basses et avec moins d’oxygène. Ces différences comptent: par exemple, les chercheurs affirment que le matériau utilisé pour éteindre les incendies d’engins spatiaux doit être plus concentré que ce que nous utilisons sur notre propre planète.

La NASA tente de renforcer ses systèmes dans l’espace lointain en vue de la Programme Artemis , qui prévoit d’atterrir des humains sur la surface lunaire d’ici 2024 si le budget et le développement technologique restent sur la bonne voie. La NASA prévoit également d’établir une base à long terme sur la surface lunaire avec l’aide de partenaires internationaux, de robots commerciaux et d’atterrisseurs construits sous la direction de l’agence. Services commerciaux de charge utile lunaire programme.

