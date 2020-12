Regardez la «  grande conjonction  » du solstice d’hiver de Jupiter et de Saturne avec ces webémissions

Jupiter et Saturne s’aligneront dans le ciel nocturne aujourd’hui (21 décembre) lors d’un événement que les astronomes appellent la «grande conjonction», et vous pouvez le regarder en ligne avec les webémissions du Virtual Telescope Project, Slooh et plus encore.

Ce soir grande conjonction – également surnommée «l’étoile de Noël» – marque la rencontre apparente la plus proche de Jupiter et de Saturne en près de 400 ans. Les deux planètes seront les plus proches l’une de l’autre dans le ciel ce soir, qui est également le solstice d’hiver, et peuvent être considérées comme un point de lumière, n’apparaissant qu’à un dixième de degré l’un de l’autre. Ils resteront alignés pendant quelques jours et seront facilement visibles à l’œil nu en regardant vers le sud-ouest juste après le coucher du soleil.

Vous pouvez regarder les webémissions du solstice d’hiver en direct tout au long de la journée.

Une conjonction se produit lorsque les planètes apparaissent incroyablement proches les unes des autres dans le ciel parce qu’elles s’alignent avec la Terre sur leurs orbites respectives. Tandis que Jupiter et Saturne s’alignent environ une fois tous les 20 ans, la conjonction de cette année marque la première fois depuis 1623 que les deux géantes gazeuses se croisent aussi près l’une de l’autre dans notre ciel – et près de 800 ans depuis que les observateurs du ciel ont pu assister à l’événement la nuit. L’alignement planétaire a également été appelé une «étoile de Noël», car il tombe sur le premier jour de l’hiver dans l’hémisphère nord et seulement quelques jours avant Noël.

Grande conjonction 2020: Conseils de la NASA pour voir Jupiter et Saturne comme une « étoile de Noël »

Saturne, haut et Jupiter vus le 13 décembre 2020, une semaine avant leur approche la plus proche, lorsque les deux planètes peuvent apparaître comme un seul point de lumière. (Crédit d’image: NASA / Bill Ingalls)

Pour voir de plus près la grande conjonction de Jupiter et Saturne de ce soir et pour en savoir plus sur la science et l’histoire de l’événement céleste spectaculaire, connectez-vous aujourd’hui à ces webémissions gratuites d’observatoires du monde entier.

Le projet de télescope virtuel

Le Virtual Telescope Project, un observatoire en ligne fondé par l’astrophysicien Gianluca Masi de l’Observatoire astronomique de Bellatrix, diffusera des vues en direct de la grande conjonction de Ceccano, en Italie. La webémission célébrera également le solstice d’hiver.

«Après 400 ans, les planètes géantes Jupiter et Saturne sont prêtes à nous étonner avec une conjonction exceptionnellement étroite. Bien qu’elles se rencontrent apparemment là-haut tous les 20 ans, le 21 décembre prochain, elles seront à leur plus proche depuis 1623. Quelque chose de si rare et unique que vous ne pouvez pas le manquer. Cela se produira le jour du solstice d’hiver 2020! » Masi dit dans un communiqué . «Le projet de télescope virtuel est prêt à vous offrir cette expérience unique dans une vie, en ligne, afin que vous puissiez vous joindre en direct dans le confort de votre maison.»

La webémission du projet de télescope virtuel débutera à 10h30 HNE (15h30 GMT). Vous pouvez regarder l’événement directement via le projet de télescope virtuel .

Slooh

L’observatoire en ligne Slooh accueillera une autre webdiffusion en direct de la grande conjonction, à partir de 14 h HNE (19 h 00 GMT). Vous pouvez regarder l’événement en direct ici sur 45secondes.fr, gracieuseté de Slooh, ou directement via Chaîne YouTube de Slooh .

Les astronomes Slooh Paul Cox, Bob Berman et Mike Shaw animeront la webdiffusion et discuteront de l’alignement planétaire tout en montrant des vues en direct des télescopes de Slooh à l’Institut d’astrophysique des îles Canaries et au Chili.

« Nous discuterons pourquoi cette ‘grande conjonction’ est la meilleure de notre vie et comment vous pouvez la voir et la photographier depuis votre arrière-cour! » Slooh a déclaré dans un communiqué. « Et nous examinerons si une conjonction similaire a été l’événement témoin en tant qu’étoile de Noël – l’étoile de Bethléem . »

Les membres de Slooh pourront également participer à une quête spéciale Moments, qui est une expérience ludique utilisant les télescopes en ligne de Slooh pour en savoir plus sur la conjonction et capturer des images de l’événement à distance.

Observatoire Lowell

L’observatoire Lowell à Flagstaff, en Arizona, accueillera également une webdiffusion aujourd’hui pour célébrer la grande conjonction avec les commentaires des astronomes et des éducateurs de l’observatoire, ainsi que des vues télescopes en soirée de l’événement. Vous pouvez regarder le webcast directement en ligne via l’Observatoire Lowell ou sur leur Chaîne Youtube à partir de 19 h 00 HNE (00 h 00 GMT le 22 décembre).

« Pour la plupart des grandes conjonctions, Jupiter et Saturne sont séparés d’environ 1 degré, ce qui correspond à la largeur de deux pleines lunes dans le ciel », selon une déclaration de l’Observatoire Lowell. « Cette année, ils seront séparés par seulement un dixième de degré, soit un cinquième de la taille de la pleine lune. Une grande conjonction se produit tous les 20 ans, mais la dernière fois que Jupiter et Saturne étaient aussi proches, c’était l’année 1623. »

Observatoire Vanderbilt Dyer

L’Observatoire Vanderbilt Dyer de l’Université Vanderbilt à Brentwood, Tennessee, propose également une webdiffusion en direct de la grande conjonction, animée par Billy Teets, directeur par intérim et astronome de sensibilisation à l’observatoire.

« Au cours du mois dernier, Jupiter et Saturne sont apparus comme des ‘étoiles’ brillantes dans le ciel du sud-ouest et se sont rapprochés sensiblement chaque nuit, » selon une déclaration de l’Observatoire Dyer . « Le 21 décembre, les deux apparaîtront plus proches l’un de l’autre dans notre ciel (un événement connu sous le nom de conjonction) qu’ils ne l’ont fait en près de quatre siècles, ce qui les rendra simultanément visibles dans un télescope. La prochaine conjonction extraordinairement étroite des deux planètes géantes a remporté ça n’arrivera pas avant 60 ans. »

La webémission de l’Observatoire Dyer commencera à 18 h HNE (23 h 00 GMT). Teets discutera du phénomène et du fonctionnement de l’alignement planétaire. Vous pouvez regarder la webdiffusion en direct, via l’observatoire Chaîne Youtube .

Université d’Exeter

Le groupe d’astrophysique de l’Université d’Exeter et du centre scientifique d’Exeter en Angleterre a offert un vue en direct de Jupiter et Saturne le dimanche (20 décembre) de 11 h 15 à 13 h 15 HNE (16 h 15 à 18 h 15 GMT). Vous pouvez revoir l’événement sur le département de physique et d’astronomie de l’Université d’Exeter Chaîne Youtube .

L’Université d’Exeter propose également des astuces aux skywatchers pour assister à l’événement en direct. Le professeur Matthew Bate, chef du groupe d’astrophysique, explique la grande conjonction, y compris quand et comment regarder la convergence de Jupiter et de Saturne, dans une vidéo sur la chaîne YouTube du département. Bate décrit également ce que les téléspectateurs peuvent s’attendre à voir à l’œil nu, à l’aide de jumelles ou à travers un télescope.

Note de l’éditeur: Si vous capturez une vue imprenable sur la grande conjonction du 21 décembre et que vous souhaitez la partager avec 45secondes.fr pour une histoire ou une galerie, envoyez des images et des commentaires à [email protected].

Suivez Samantha Mathewson @ Sam_Ashley13. Suivez nous sur Twitter @Spacedotcom et sur Facebook.