Regardez la conférence de presse émouvante de l’entraîneur de la NBA Steve Kerr après la fusillade au Texas : « Ça suffit ! »

L’entraîneur-chef des Golden State Warriors, Steve Kerr, a donné une conférence de presse émouvante avant le match mardi quelques heures après qu’un homme armé au Texas a tué au moins 21 personnes, dont 19 enfants, à la Robb Elementary School.

« Depuis que nous avons quitté la fusillade, 14 enfants ont été tués à 400 miles d’ici et un enseignant », a déclaré Kerr, qui a fait ces remarques lors d’une conférence de presse avant que le dernier bilan ne soit annoncé. « Et au cours des 10 derniers jours, nous avons eu des Noirs âgés tués dans un supermarché à Buffalo, nous avons eu des fidèles asiatiques tués dans le sud de la Californie, et maintenant nous avons des enfants assassinés à l’école. »

« Quand allons-nous faire quelque chose ?! Kerr, devenant visiblement émotif, a crié. « Je suis tellement fatigué de me lever ici et d’offrir mes condoléances aux familles dévastées qui sont là-bas. J’en ai tellement marre… des moments de silence. Suffisant! »

L’entraîneur a ajouté qu’il y a 50 sénateurs qui « votent sur HR-8 », la loi bipartite sur la vérification des antécédents de 2021, que la Chambre « a adoptée il y a quelques années ». Il est là depuis deux ans.

« Il y a une raison pour laquelle ils ne voteront pas, pour conserver le pouvoir », a-t-il poursuivi, appelant le chef de la minorité sénatoriale Mitch McConnell et les sénateurs « qui refusent de faire quoi que ce soit contre la violence, les fusillades dans les écoles et les fusillades dans les supermarchés ».

Kerr est un défenseur du contrôle des armes à feu après que son père, Malcolm, a été tué par un homme armé en 1984, selon le Los Angeles Times. À l’époque, le père de l’entraîneur était président de l’Université américaine de Beyrouth.

« Je vous demande : allez-vous faire passer votre propre désir de pouvoir avant la vie de nos enfants, de nos personnes âgées et de nos fidèles ? Parce que c’est à ça que ça ressemble », a déclaré Kerr, ajoutant qu’il en avait « marre » et qu’il en avait « assez ».

Il a conclu ses remarques en déclarant comment il veut que les gens «pensent à votre propre enfant ou petit-enfant, ou mère ou père ou sœur, frère. Comment vous sentiriez-vous si cela vous arrivait aujourd’hui ? Nous ne pouvons pas nous engourdir.

«Nous sommes pris en otage par 50 sénateurs à Washington qui refusent même de le mettre aux voix, malgré ce que nous, le peuple américain, voulons. Ils ne voteront pas parce qu’ils veulent conserver leur propre pouvoir. C’est pathétique! J’en ai assez », s’exclama-t-il avant de se lever et de quitter la pièce.

Mardi soir, au moins 19 enfants et deux enseignants ont été confirmés morts. Le tireur, qui est également décédé, s’est rendu à l’école après avoir prétendument tué sa grand-mère. NBC News a rapporté que le tireur présumé aurait pu avoir deux armes avec lui. Il a été mortellement blessé lors des interventions des forces de l’ordre.

Le président Joe Biden a également été informé de l’attaque et s’est adressé à la nation mardi soir.

« J’avais espéré, quand je serais devenu président, je n’aurais plus à refaire ça », a commencé Biden depuis la salle Roosevelt de la Maison Blanche. « Encore une tuerie. Uvalde, Texas. Une école primaire. Belles, deuxième, troisième, quatrième année.