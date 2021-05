Regardez la bande-annonce passionnante de « Gunpowder Milkshake »

Obaie Bondage Tape Bande de bondage étroite

Si vous cherchez à explorer le monde passionnant et excitant du bondage, alors la bande de bondage étroite Obaie est exactement ce dont vous avez besoin. La bande étroite est auto-adhésive et ne collera donc pas à votre peau ou à d’autres matériaux. Elle peut être réutilisée à maintes reprises pour des heures sans fin de plaisir torride et coquin en couple. La bande de bondage peut être utilisée dans toutes sortes de positions possibles et impossibles en fonction de vos désirs et de vos fantasmes. Utilisez-la comme une bande de contrainte autour des chevilles ou des poignets, comme un bandeau sur les yeux ou pour décorer le corps de votre partenaire avec des motifs lascifs et séduisants. Le rouleau de bande de bondage Obaie Narrow Bondage Tape contient 20 mètres de bande avec une largeur de 2,5 cm.