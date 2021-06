Regardez la bande-annonce finale passionnante de « The Suicide Squad »

Avec l’arrivée de « The Suicide Squad » dans les cinémas qui se rapproche de plus en plus, les fans de DC Comics peuvent être ravis de voir du matériel supplémentaire de ce nouveau film, que Warner Bros a initialement publié sous forme de publicité vidéo aléatoire. YouTube, ce qui ne prendrait pas trop de temps de filtrer certaines de ses images sur les réseaux sociaux.

Face à l’incertitude de ne pas savoir quand sortirait officiellement ce trailer, DC et Warner Bros ont sorti, en qualité HD, cette nouvelle séquence, en commençant par un message spécial de l’acteur Jai Courtney.

« The Suicide Squad » accueillera le public alors qu’il entre en enfer : Bell Reve, une prison dans laquelle les méchants les plus dangereux du monde sont placés sous la surveillance du gouvernement des États-Unis, alors ces personnages Obnoxious feront tout pour réduire leurs peines, y compris rejoindre « Task Force X » sur des missions dangereuses « vivre ou mourir ».

Dans ce nouvel opus, Harley Quinn et Captain Boomerang rejoindront un nouveau casting de super-vilains composé de Bloodsport, Peacemaker, Ratcatcher 2, Savant, King Shark, Blackguard, Javelin et bien d’autres pour entrer dans la dangereuse île de Corto Maltese.

« The Suicide Squad » présente le retour de l’actrice oscarisée Viola Davis, qui rejoint Margot Robbie, Joel Kinnaman, Jai Courtney, David Dastmalchian, Steve Agee, Daniela Mechior, Idris Elba, John Cena, Nathan Fillion, Pete Davidson, Peter Capaldi, parmi beaucoup d’autres, qui relèvent du célèbre réalisateur James Gunn.

« Vous voulez aller travailler avec des gens qui sautent du lit tous les jours et qui veulent aller travailler. Gunn en est la quintessence. Il se soucie tellement de ce qu’il fait et je pense que c’est surtout quand il est mis en mesure d’écrire, de développer et de le faire essentiellement selon ses règles », a commenté John Cena dans une précédente interview à propos de son expérience au cinéma. « The Suicide Squad » se prépare pour sa première le 6 août.