Regardez la bande-annonce émouvante des docu-séries du prince Harry et d’Oprah Winfrey

Apple TV + vient de sortir la première bande-annonce de la nouvelle série documentaire de Prince Harry et Oprah Winfrey, et elle est assez puissante.

Intitulée «The Me You Can’t See», la série se concentre sur la santé mentale et présente des histoires de personnes du monde entier, y compris de plusieurs célébrités comme Lady Gaga et Glenn Close.

La série documentaire commence à diffuser le 21 mai sur Apple TV +, et si la bande-annonce est une indication, elle sera remplie de témoignages émouvants sur l’importance du bien-être émotionnel.

Au début de la nouvelle bande-annonce, Winfrey prépare le terrain pour le thème du documentaire, partageant la déclaration suivante: « Partout dans le monde, les gens sont dans une sorte de douleur mentale, psychologique, émotionnelle. »

Harry continue en demandant à la personnalité de la télévision quels mots elle a entendus pour décrire les problèmes de santé mentale et dit qu’il a souvent entendu le mot «fou».

« Je l’ai perdu. Je ne peux pas le garder ensemble », répond-elle. «Avec cette stigmatisation d’être étiqueté« l’autre », il est crucial de raconter l’histoire, de pouvoir dire:« C’est ce qui m’est arrivé ».»

Au cours de la série, un mélange d’acteurs, de chanteurs, d’athlètes et de gens ordinaires s’ouvrent sur leurs propres problèmes de santé mentale, y compris Gaga, qui espère que son histoire aidera à normaliser l’expérience.

«Je ne raconte pas cette histoire pour mon propre libre-service. Je l’ai vécu et les gens ont besoin d’aide», dit-elle.

Mis à part Gaga et Close, d’autres stars de haut niveau en vedette incluent le chef Rashad Armstead, la star de la NBA DeMar DeRozan, la boxeuse olympique Virginia «Ginny» Fuchs et l’avocat de la santé mentale Zak Williams. Harry et Winfrey partagent également leurs propres histoires. Les co-créateurs et producteurs exécutifs se sont associés à 14 professionnels et organisations de la santé mentale du monde entier pour la série.

Harry, qui a été ouvert sur ses problèmes de santé mentale, mentionne la thérapie pendant la bande-annonce et souligne à quel point il peut être important d’aider les gens à prendre le contrôle de leur situation.

« Prendre cette décision de recevoir de l’aide n’est pas un signe de faiblesse. Dans le monde d’aujourd’hui, plus que jamais, c’est un signe de force », a-t-il déclaré.

Ce n’est pas la première fois qu’Harry et Winfrey font équipe, bien sûr. En mars, le duc et la duchesse de Sussex se sont entretenus avec la légende de la télévision pour une interview révélatrice de leur décision de se retirer de la famille royale.

Le prince et Winfrey ont annoncé pour la première fois leur série sur la santé mentale en avril 2019, et elle devait initialement être lancée en 2020. À l’époque, Harry a partagé la déclaration suivante exprimant son enthousiasme pour le projet.

« Je crois sincèrement qu’une bonne santé mentale – une bonne santé mentale – est la clé d’un leadership puissant, de communautés productives et d’un moi motivé par des objectifs », a-t-il déclaré dans un communiqué de presse. vous les faits, la science et la conscience d’un sujet qui est si pertinent en ces temps. «

