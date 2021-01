Regardez la bande-annonce du film de science-fiction coréen ‘Space Sweepers’

La bande-annonce du prochain film de science-fiction de Netflix, ‘Balayeuses spatiales’, qui a été catalogué avec le potentiel de devenir le » »Guerres des étoiles’ Coréen », étant le premier superproduction produit par le pays asiatique.

‘Balayeuses spatiales’ est situé dans l’année 2092, à la suite de l’histoire d’une équipe de mineurs de débris spatiaux qui découvrent une arme de destruction extrêmement dangereuse pour la terre déguisée en enfant innocent.

La nouvelle bande de science fiction est dirigé par Jo sung-hee et met en vedette Kim Tae-ri et Chanson joon-ki. La nouvelle bande-annonce partagée montre un film avec des touches de comédie, d’action et de drame, se concentrant sur la relation dysfonctionnelle de l’équipe alors qu’ils se demandent quoi faire avec le mystérieux enfant robot qui leur est venu.

‘Balayeuses spatiales’ atteindra la plateforme Netflix le prochain 5 février.