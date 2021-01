Regardez la bande-annonce du documentaire de Serj Tankian, «  Truth To Power  »

Un premier trailer du nouveau documentaire du chanteur de System of a Down, Serj Tankian, avec le titre, «La vérité au pouvoir».

Comme annoncé le mois dernier, le film se concentrera sur la manière dont Tankian développé sa perspective sur la révolution Arménie du 2018.

« La musique et le message de notre film peuvent désormais toucher les cœurs et les esprits de notre public à travers le monde, nous incitant tous à parler et à apporter la vérité au pouvoir », a commenté le réalisateur de film documentaire, Garin Hovannisian c’est une déclaration.

Il bande annonce officielle Le documentaire montre des images de Tankian et de son camarade System of a Down dans des interviews, en plus du guitariste de Rage contre la machine, Tom Morello, le producteur Rick Rubin, entre autres.







Dans la bande-annonce, Tankian il commente: «L’Arménie traverse cette injustice, cette réserve devant la population et son destin contrôlé par une poignée de dirigeants corrompus», tandis que Rubin répond: «Les choses dont vous parlez reflètent ce qui se passe. Beaucoup de gens ne veulent tout simplement pas en parler, ne pas en parler ne le fait pas disparaître. «

Il film documentaire, «La vérité au pouvoir» le prochain viendra 19 février.