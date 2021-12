Regardez la bande-annonce de l’opération Fortune de Guy Ritchie : Ruse de guerre

STX Films vient de sortir la bande-annonce intégrale de Guy Ritchie’s Opération Fortune : Ruse de guerre. Jason Statham prend les devants avec son équipe de super espions et avec l’aide d’une célèbre star de cinéma, dans le but d’empêcher l’excentrique et puissant trafiquant d’armes de mettre la main sur une arme qui pourrait tous nous abattre. Vérifiez-le!

Guy Ritchie a de nouveau fait équipe avec son Arracher, Revolver et colère de l’homme camarade Jason Statham pour nous apporter son nouveau film d’espionnage d’action, Opération Fortune : Ruse de guerre. Super espion Orson Fortune (Statham) et son équipe d’agents de haut niveau (Place Aubrey, Bugzy Malone et Cary Elwes) recrutent la plus grande star de cinéma d’Hollywood, Danny Francesco (Josh Hartnett), pour les aider dans une mission d’infiltration pour empêcher le courtier en armes milliardaire Greg Simmonds (Hugh Grant) de vendre une nouvelle technologie d’armes mortelle qui menace de perturber l’ordre mondial.

Jason Statham s’est rendu sur Instagram pour partager avec les fans, sous-titrant le message avec « Nouvelle bande-annonce !! Opération Fortune….Un nouveau film de @guyritchie »

Parmi les millions d’émojis cœur, feu et muscles fléchissants, les fans ont exprimé leur frustration de devoir attendre encore une seconde pour voir le nouveau film d’action. L’un d’eux dit : « Ça va être tellement allumé !! » Un autre applaudit, « Oui, je regarderai ça par tous les moyens! » Voulant toujours plus de Statham, « Yesssir ne peut pas attendre le retour de l’acteur préféré en action! » Les fans de Statham en ont également profité pour proposer à plusieurs reprises le mariage ! Ces gens feront la queue pour voir le nouveau film de Guy RItchie et Jaon Statham.

Plus tôt cette année, Aubrey Plaza a montré son enthousiasme pour l’équipe. « J’ai hâte de tourner ce film », a-t-elle déclaré. « J’espère que cela me permettra d’être un bada ** agent de la CIA avec le bada ultime **. Il n’y a personne de plus bada ** que Statham – et je viens pour Statham. Il ferait mieux de faire attention. Parce que je suis va le détruire, et il va aimer ça. »

« Il faut chercher le sens de ‘Ruse de guerre ;’ c’est une prémisse trop ironique pour l’ignorer », a déclaré Guy Ritchie. « D’une manière ou d’une autre, seuls les Français ont réussi à saisir le sens d’un terme, ‘l’approche peu orthodoxe acceptée de la guerre’ qui est vraiment le sujet de notre film. »

chez Guy Ritchie Opération Fortune : Ruse de guerre écrit par Ivan Atkinson et Marn Davies sortira en salles en 2022. Nous pouvons à peine attendre !





