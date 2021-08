Regardez la bande-annonce de la série qui a réuni 50 Cent, Eminem et Snoop Dogg

Il y a plusieurs fictions qui ont le cachet de 50 centimes en tant que producteur et l’un des plus pertinents était Pouvoir, né en 2014. Désormais, le musicien de son vrai nom Curtis James Jackson se lancera dans une nouvelle aventure. Il s’agit de BMF, initiales qui désignent Famille mafieuse noire et sera basé sur l’histoire vraie des frères Demetrius « Big Meech » Flenory Oui Terry « Sud-ouest T » Flenory’, deux puissants barons de la drogue de Detroit des années 1980.







Cet après-midi la première bande-annonce officielle d’une émission qui n’aura pas seulement 50 centimes En tant que producteur et réalisateur, il mettra également en vedette diverses figures du rap. Parmi eux, deux icônes du genre apparaîtront : Eminem Oui Snoop Dogg, avec respectivement un et deux épisodes. En cas de Marshall Mathers III Ce sera spécial, puisqu’on le verra dans le septième et avant-dernier chapitre, dirigé par le 50 centimes.

Lors d’une conférence de presse, Curtis jackson a souligné le rôle de showrunner de BMF, Randy huggins (Esprits criminels). « Vraiment, c’était l’idée de Randy de trouver Marshall pour jouer White Boy Rick. », révélé. Le personnage s’inspirera d’un ancien adolescent lié au trafic de drogue qui a fini par devenir un informateur du FBI. « Je n’étais pas sûr de pouvoir le faire »dit sur la façon dont ils ont convaincu Eminem pour rejoindre le spectacle.

« Big Meech » était responsable de la création du groupe de criminels connu sous le nom de Black Mafia Family. (IMDb)



Pour le rôle de Rick garçon blanc, la production de 50 centimes utilisera la même technologie que Martin Scorsese utilisé pour rajeunir Robert de niro, Al Pacino Oui Joe Pesci dans L’Irlandais. « Il lui donne sa touche », a déclaré le chanteur de « In Da Club » à propos de l’apparition de Eminem dans BMF. Ce sera son premier rôle dans une fiction depuis ce qu’il a fait en 2002 dans 8 miles. La fiction sera diffusée le 26 septembre par Starzplay et sa première saison comprendra un total de huit épisodes.

Heels, la dernière avant-première de StarzPlay

Starzplay n’arrête pas d’ajouter des premières de premier niveau à sa plateforme et la dernière à arriver était Talons. Avec la participation de Stephen amell (Flèche) Oui Alexandre Ludwig (Vikings), l’émission a fait ses débuts ce dimanche en Amérique latine. Bien que l’axe central de l’histoire soit la lutte, pour son protagoniste, Louis, est plus que cela, qu’en dialogue avec Divulgacher assuré: « Il s’agit de gens ordinaires qui cherchent leur place dans le monde ».

Talons raconte la vie de deux frères qui pratiquent la lutte professionnelle, Jack Oui Espace as, qu’après la mort de son père ils hériteront de son entreprise. Au-delà de la relation compliquée qu’ils ont en tant que frères, hors plateau Amell Oui Louis ils s’entendaient très bien. «Je n’aurais pas pu avoir un meilleur partenaire. Stéphane c’est un excellent acteur et humain. Il se soucie beaucoup, partage ma passion et aussi pour la communauté de la lutte. Alors, j’ai vraiment beaucoup de chance d’avoir trouvé un frère en lui. », il a compté Louis à Divulgacher.