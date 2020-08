Regardez la bande-annonce de “ Call Of Duty: Black Ops Cold War ” ici

‘Call Of Duty: Guerre froide Black Ops’

Crédit: Activision

Activision et Treyarch ont sorti la première bande-annonce cinématographique pour Call Of Duty: Guerre froide Black Ops aujourd’hui. Joueurs connectés Warzone pour jouer à un mode de jeu spécial «Connaissez votre histoire». Après avoir terminé un match en recueillant des informations et en passant par d’autres étapes, le match s’est terminé et les joueurs ont dû courir vers le stade et la sécurité avant qu’une bombe nucléaire ne se déclenche.

Pendant que vous couriez, la bande-annonce précédente sur la déstabilisation de l’Ouest a été diffusée. En arrivant au stade, la remorque pour Guerre froide joué. Il présente des personnages antérieurs Opérations secrètes des jeux comme Frank Woods et une interprétation étonnamment bonne du président Ronald Reagan.

Le jeu sort le 13 novembre, comme le prévoyait la fuite plus tôt cette semaine. Une révélation multijoueur arrive le 9 septembre. Des aperçus du gameplay peuvent être vus dans la bande-annonce, y compris ce qui semble être une zone désertique sur la carte Warzone.

Inutile de dire que tout cela est plutôt cool. L’événement s’est plutôt bien déroulé malgré le fait d’avoir attendu une éternité pour entrer dans un match.

Voici la bande-annonce:

Extrait du communiqué de presse:

«Développé pour les consoles de nouvelle génération par Treyarch et Raven Software, Call of Duty: Guerre froide Black Ops devrait sortir sur PlayStation 4, Xbox One et PC sur Battle.net à partir du 13 novembree avec des versions pour PlayStation 5 et Xbox Series X à sortir dans Holiday 2020, selon le moment où les consoles sont disponibles pour les consommateurs.

«En pur Opérations secrètes style, Call of Duty: Guerre froide Black Ops fusionne des éléments de la culture pop des années 1980 à travers une histoire de conspiration hallucinante, où la tromperie et le subterfuge sont la norme dans la campagne solo captivante. Dans cette suite de l’original Call of Duty Black Ops, les joueurs rencontrent des personnages historiques et apprennent des vérités difficiles alors qu’ils se battent dans le monde entier à travers des lieux emblématiques comme Berlin-Est, la Turquie, le Vietnam, Moscou de l’ère soviétique, etc. En tant qu’agents d’élite, les joueurs tentent d’arrêter un complot en cours de réalisation pendant des décennies alors qu’ils suivent la piste d’un personnage sombre nommé Persée, qui a pour mission de déstabiliser l’équilibre mondial des pouvoirs et de changer le cours de l’histoire. Au-delà de la campagne, les joueurs apporteront une large sélection d’armes et d’équipements de la guerre froide à la prochaine génération de combats multijoueurs et à une toute nouvelle expérience de zombies.

«Le titre propose un support cross-play sur les systèmes actuels et de prochaine génération avec une progression croisée dans tous les modes. Call of Duty: Guerre froide Black Ops proposera également un système Battle Pass et fournira un flux régulier de contenu gratuit après le lancement, y compris des cartes et des modes multijoueurs, des expériences Zombies ainsi qu’un calendrier robuste d’événements communautaires en jeu.

«À l’écoute le 9 septembree sur Twitch.tv/CallofDuty pour le très attendu premier aperçu mondial Black Ops Guerre froide Gameplay multijoueur. Guerre froide Black Ops prendra également en charge et s’appuiera sur l’expérience à succès et gratuite Call of Duty: WarzoneTM. Guerre froide Black Ops comprend des fonctionnalités de progression partagées avec Warzone, ajoutant de nouveaux éléments d’inventaire pouvant être utilisés dans les deux Guerre froide Black Ops et Warzone. Warzone les joueurs auront toujours accès à tous leurs Call of Duty: Modern Warfare® contenu, y compris les opérateurs et les plans d’armes précédemment gagnés.

«Call of Duty: Black Ops Cold War est prévue pour une sortie mondiale le 13 novembree pour PlayStation 4, Xbox One et PC sur Battle.net. Versions nouvelle génération de Call of Duty: Guerre froide Black Ops sont prévues pour les fêtes de fin d’année 2020, selon le moment où les consoles sont disponibles pour les consommateurs.

“À partir d’aujourd’hui, les fans qui précommanderont ou préachèteront certaines versions numériques de Call of Duty: Guerre froide Black Ops débloquera instantanément des récompenses numériques, y compris l’opérateur Black Ops Frank Woods pour jouer à Call of Duty: Warzone et Call of Duty: Guerre moderne maintenant, et bénéficiez d’un accès anticipé au Call of Duty: Guerre froide Black Ops Bêta ouverte multijoueur. Les dates de la bêta ouverte seront annoncées prochainement. »

.

