Regardez la bande-annonce de Beast avec Idris Elba

Idris Elba défend sa famille et se bat pour rester en vie dans le prochain film, La bête. Le film sera centré sur son personnage, le Dr Nate Daniels, et ses deux filles, qui se retrouvent la cible d’un lion agressif lors de leur safari. Le synopsis officiel se lit comme suit :

Un père et ses deux filles adolescentes se retrouvent chassés par un énorme lion voyou déterminé à prouver que la savane n’a qu’un seul prédateur au sommet.

Découvrez la nouvelle bande-annonce ci-dessous.

Universal a gardé la majeure partie du scénario secrète jusqu’à présent. Le personnage d’Elbe est un mari récemment veuf qui retourne en Afrique du Sud, où il a rencontré sa femme pour la première fois. Ce qui était initialement prévu comme une escapade en famille pour guérir de leur perte tragique se transforme rapidement en un cauchemar rempli d’action à la limite de votre siège. La bande-annonce commence par montrer l’aventure insouciante avant de prendre une tournure plus sombre lorsque le lion hostile fait connaître sa présence.

FILM VIDÉO DU JOUR

Le casting et ce que nous savons jusqu’à présent La bête





Universel

Rejoindre Elba sera Sharlto Copley (District 9, Chappie), qui joue Martin Battles, un vieil ami de la famille et biologiste de la faune. Iyana Halley (série This is Us) jouera le rôle de la fille de 18 ans de Daniels, Meredith, et Leah Sava Jeffries (série Empire) jouera sa fille de 13 ans, Norah. Le film est réalisé par Baltasar Kormákur, qui a dirigé des projets tels que Everest (2015) et Contraband (2012) dans le passé. Écrit par Ryan Engle, le film est basé sur une histoire originale de Jamie Primak Sullivan.

Il est prudent de dire que l’île d’Elbe reste occupée, car La bête sorties le 19 août. C’est juste deux semaines avant son prochain grand film, Trois mille ans de nostalgie, qui voit le personnage d’Elbe dans le rôle d’un Génie, offrant trois souhaits à un érudit solitaire en échange de sa liberté. Bien sûr, Elba connaît déjà une grande année avec la sortie de Sonic le hérisson 2, où il a joué le personnage de Knuckles. Le film l’a écrasé au box-office, gagnant 375,57 millions de dollars dans le monde, faisant du film l’adaptation de jeu vidéo la plus réussie de tous les temps.

Elba cherchera à poursuivre sa séquence chaude en 2022 quand La bête sort en salles cet été, le 19 août.

Suivant: Les 8 meilleures performances d’Idris Elba, classées





Le film Luther se passe sur Netflix avec le retour d’Idris Elba

Lire la suite