Regardez la bande-annonce complète du thriller de science-fiction «  The Tomorrow War  » sur Amazon Prime

Amazon Prime a sorti la bande-annonce complète de son nouveau thriller d’action de science-fiction original, « La guerre de demain « qui sortira mondialement le 2 juillet.

Dans la bande-annonce , nous sommes à l’été 2022 – dans seulement 12 mois – lors de la passionnante finale de la Coupe du monde du Qatar, à regarder un match tendu alors que le Brésil joue (à quoi ressemble) l’Argentine et c’est 3-tout, avec environ 90 secondes la gauche. Quand soudain, devant le stade Lusail de 80 000 places, un portail temporel s’ouvre sur le terrain. Sous le regard du monde entier, une équipe de soldats du futur émerge d’un nuage d’étincelles et de fumée et annonce à tout le monde sur Terre que dans à peine 30 ans, l’humanité est confrontée à un anéantissement total.

«Nous menons une guerre, 30 ans dans le futur», explique le chef de ces soldats à la population perplexe de notre planète. «Notre ennemi n’est pas humain. Nous avons besoin de vous pour combattre», dit-elle. « Dans 11 mois, tous les êtres humains du futur seront effacés de la surface de la Terre, à moins que vous ne nous aidiez. »

En 2051, le sort de la Terre dépend des soldats et des civils de 30 ans en arrière dans « The Tomorrow War » sur Amazon Prime. (Crédit d’image: Amazon Studios)

Le seul espoir de survie est que les soldats et les civils du présent soient transportés dans le futur et se joignent au combat. Parmi les personnes recrutées se trouve le professeur de lycée et père de famille Dan Forester (Chris Pratt). Déterminé à sauver le monde pour sa jeune fille, Dan fait équipe avec un brillant scientifique (le curieusement nommé Romeo Command) et son ancien père, Slade, dans une quête désespérée pour réécrire le destin de la planète.

Heureusement, le personnage de Pratt était formellement des forces spéciales de l’armée, quelque chose ou autre, avant de devenir un éducateur de neuvième année au lycée T. Woodrow Wilson. Alors, vous savez, il y a ça.

Curieusement, d’autres personnes également recrutées ne semblent pas avoir quelconque les antécédents militaires, ce qui soulève la question, pourquoi les Navy SEALs, le Special Air Service ou le National Gendarmerie Intervention Group ne sont-ils pas rassemblés et transportés à temps? Espérons qu’il y a une raison crédible

Rejoindre Pratt est Yvonne Strahovski, qui est apparue dans « The Handmaiden’s Tale », « Dexter » et « The Predator » entre autres et JK Simmons, qui a certainement vu une chose ou deux, apparaissant à la fois dans l’univers DC et Marvel, » La La Land « et le » Counterpart « largement sous-estimé.

Le lieutenant Hart (Jasmine Mathews) connaît-il le résultat du match? Elle pourrait faire fortune. (Crédit d’image: Amazon Studios)

Il y a un montage d’action – bien plus que ce que nous avons vu dans le teaser et il semble que Dan doive porter une sorte d’appareil attaché en permanence couvrant tout son avant-bras gauche afin de pouvoir sauter dans le temps. De plus, nous examinons un peu plus, quoique brièvement, les extraterrestres qui font des ravages en 2051. Ils semblent être un croisement entre un imitateur de « Edge of Tomorrow » et peut-être un xénomorphe de « Aliens », donc des exterminateurs extraterrestres classiques.

Dans d’autres nouvelles liées à la science-fiction / Amazon, il a été presque impossible d’échapper à entendre que Jeff Bezos a racheté les studios MGM, pour 8,75 milliards de dollars. (C’est en fait plus que ce que Disney a payé pour Marvel et Lucasfilm.)

Non seulement cela donne maintenant à Amazon des franchises grand écran comme James Bond et Rocky, mais plus important – pour nous en tout cas – c’est qu’il comprend également des propriétés de science-fiction épiques et sous-évaluées comme « Stargate », « Robocop » et « Buckaroo Banzai. » Bezos a sauvé « L’étendue «déjà, sera-t-il prêt à investir dans des redémarrages de qualité de ceux-ci également?

