Regardez la bande-annonce complète de « West Side Story » de Steven Spielberg

« Quelque chose arrive, quelque chose de bien » – et c’est la bande-annonce officielle du remake de « West Side Story » de Steven Spielberg.

Mercredi, Disney et 20th Century Studios ont lancé un regard approfondi sur la réinvention de la comédie musicale classique sur les rivalités féroces et le jeune amour en 1957 à New York. Dans la nouvelle version de « West Side Story », Rachel Zegler et Ansel Elgort décrivent Maria et Tony, dont la romance malheureuse alimente un conflit amer entre les gangs de rue locaux, les Sharks et les Jets.

« Je ne t’ai jamais vu auparavant. Tu n’es pas portoricain », dit une Maria épris à Tony. Il se demande à haute voix : « Est-ce que ça va ?

L’histoire d’amour tragique de Tony et Maria revient sur grand écran. Studios du 20e siècle / YouTube

Dépend de qui vous demandez.

En rapport

L’amie de Maria, Anita (« Voulez-vous déclencher la troisième guerre mondiale ? ») Et son frère aîné surprotecteur Bernardo (« Le premier garçon gringo qui vous sourit? ») N’approuvent pas leur amour.

« Je suis une adulte maintenant », dit Maria. « Je vais réfléchir par moi-même. »

Maria n’a d’yeux que pour Tony au bal. Avec l’aimable autorisation des studios du 20e siècle

« West Side Story », écrit par Tony Kushner (« Angels in America »), marque la première comédie musicale de Spielberg. Le casting comprend également Ariana DeBose dans le rôle d’Anita, David Alvarez dans le rôle de Bernardo et Mike Faist dans le rôle de Riff. Rita Moreno, qui a remporté un Oscar pour son interprétation de Maria dans le film de 1961, apparaît dans le remake et a été productrice exécutive.

Les tensions montent entre les rivaux dans « West Side Story ». Studios du 20e siècle / YouTube

Le film original, basé sur la comédie musicale de Steven Sondheim et Leonard Bernstein, a été très apprécié par la critique, remportant 10 Oscars. Cela place la barre haute, mais Moreno, dans une interview précédente avec Variety, promet que la nouvelle interprétation de Spielberg sur « West Side Story est « étonnante ».

« Les décors vous épateront », a-t-elle déclaré. « Vous allez vraiment croire que vous êtes à el barrio. »

Après plusieurs retards liés à la pandémie, « West Side Story » devrait sortir en salles le 10 décembre.

En rapport: