Regardez la bande-annonce au rythme effréné de « Escape Room: Tournament of Champions »

Le deuxième volet de l’une des nouvelles franchises d’horreur de Sony Pictures prépare enfin son arrivée en salles. Après avoir épaté le public en 2019 avec « Escape Room », l’équipe créative derrière le film a rapidement commencé le développement d’une suite en raison de ses bons résultats au box-office.

Une nouvelle histoire au rythme effréné sera présentée dans « Escape Room: Tournament of Champions », qui, comme son nom l’indique, présentera Zoey et Ben, survivants du nouvel opus, face à un défi à plus grande échelle dans lequel ils doivent s’affronter avec d’autres gagnants de jeux différents.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Qu’arrivera-t-il à 007 après la vente de MGM à Amazon?

Après quelques retards causés par la pandémie, «Escape Room: Tournament of Champions» prépare son arrivée en salles pour le 16 juillet. Taylor Russell et Logan Miller reviennent après leur participation au premier opus aux côtés d’un casting de nouveaux personnages composé de Thomas Cocquerel, Holland Roden, Indya Moore et Carlo Olivero.

La suite a à nouveau Adam Robitel comme réalisateur, qui a un scénario écrit par Will Honley, Oren Uziel et le duo composé de Maria Melnik et Daniel Tuch. Lors d’une récente discussion avec CinemaBlend, Robitel a noté que ce film présentera un monde où plusieurs jeux simultanés se déroulent dans le monde.

Vous pourriez aussi être intéressé par: « Evil Dead Rise » sera la sortie exclusive de HBO Max

«Ben et Zoey se rendront vite compte qu’il y a d’autres personnes dans ce film, d’autres personnages qui ont également vécu les jeux, et tout d’un coup, c’est un peu comme un jeu de champions. Ils ont déjà joué. C’est une sorte de méditation sur le traumatisme et la façon dont les gens y font face. Mais aussi, ce qu’ils ont appris grâce à leur premier test décisif ».

Robitel précise que ce nouvel opus ne se concentrera pas seulement sur le traumatisme des deux personnages du film précédent, mais présentera également les perspectives de chacun des autres participants à ce «jeu», élargissant ainsi sa mosaïque narrative. «Escape Room: Tournament of Champions» sortira en salles le 16 juillet.