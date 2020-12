Regardez Kevin Gates faire des noix après avoir été accusé de ressembler à une fille

Kevin Gates aime mélanger les choses avec les gens.

Cependant, une récente session Live a été abandonnée lorsqu’un disciple a accusé Gates, qui venait de changer de cheveux, de ressembler à une femme.

« Je vais faire ta chienne c * m. Je vais faire ta chienne c * m. Tu ferais mieux de me laisser tranquille, » menaça Gates. « Je suis grand. Je vais faire sortir ta chienne du pays et lui mettre toute ma langue dans le cul, mec. Mec, tu ferais mieux de me laisser tranquille. Dreka va tenir la caméra. Et tu sais que je fais du bruit quand … salope vous dira: «tu ne lèches pas le cul, Kevin, tu manges le cul». Ouais, je le fais bien. Je mange de la chatte si bien. Je jure devant Dieu, mon garçon, tu ferais mieux de me laisser tranquille. «