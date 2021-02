Regardez Kaley Cuoco réagir aux Golden Globes: «  Je ne peux pas m’arrêter de pleurer  »

Kaley Cuoco a été nominée pour sa première paire de Golden Globes – et elle ne pourrait pas être plus heureuse.

L’acteur de 35 ans a partagé une vidéo Instagram d’elle-même en train de fondre en larmes mercredi matin après avoir appris qu’elle serait nominée pour la meilleure actrice dans une série télévisée, une comédie musicale ou une comédie pour sa performance dans la série HBO Max «The Flight Attendant».

Dans l’un des deux courts clips qu’elle a partagés sur Instagram, on peut voir Cuoco en train d’écouter en ligne Sarah Jessica Parker et Taraji P. Henson annonçant les 78e nominations annuelles aux Golden Globe. Après avoir entendu son propre nom parmi les nominées des meilleures actrices, l’ancienne star de « Big Bang Theory » éclate en larmes de joie.

«Oh mon dieu, je ne peux pas y croire», crie-t-elle.

Cuoco comme Cassie Bowden dans « The Flight Attendant » de HBO Max. HBO

Dans sa deuxième vidéo, elle apprend que « The Flight Attendant » a également reçu une nomination de série pour la meilleure série télévisée, musicale ou comique, qui a marqué Cuoco, qui sert de producteur exécutif, une deuxième nomination. Elle célèbre avec un cri joyeux avant de jeter jubilant ses mains en l’air.

« Merci @goldenglobes #hfpa Je n’oublierai jamais ce moment et je ne peux pas m’arrêter de pleurer … si fier de toute mon équipe @flightattendantonmax ✈️ !!!!! OUI NORMAN! 🐾 » écrit-elle dans sa légende – un référence à la société de production de Cuoco, Yes, Norman Productions, qu’elle a nommée en l’honneur de son chien bien-aimé Norman, décédé en janvier.

Cuoco n’est pas le seul artiste à avoir réagi avec émotion aux nominations aux Golden Globes mercredi.

Kate Hudson, nominée pour la meilleure actrice dans un film, une comédie musicale ou une comédie pour son rôle dans «Music», le film réalisé par Sia, a réagi en partageant une photo d’elle et de ses co-stars sur Instagram.

« En ce moment, je suis plus que reconnaissant et sans voix! » Hudson a jailli dans la légende. « Merci @siamusic pour ton art et ta vision! Je t’aime tellement! Merci HFPA pour les nominations @goldenglobes 🙏 Cette photo a été prise sur la pellicule de notre film. Un travail d’amour et nous avons tout mis dedans. attendez que tout le monde le voie 🌈 🎶🌈 #music «

Après avoir appris que « Hamilton » avait été nominé pour le meilleur film, comédie musicale ou comédie, le créateur et star de l’émission, Lin-Manuel Miranda, tweeté: « Je suis très reconnaissant d’avoir pu partager #Hamilfilm avec vous sur @disneyplus afin que vous puissiez le regarder quand vous le souhaitez. Merci d’avoir honoré le travail de cette incroyable distribution et équipe, @goldenglobes. Reconnaissant reconnaissant reconnaissant. »

Miranda a également reçu un signe de tête du meilleur acteur pour sa performance.

Dan Levy a réagi aux cinq nominations que « Schitt’s Creek » a marquées (dont une reconnaissant Levy pour son talent d’acteur) sur Instagram, en écrivant: « En pensant à toutes les personnes incroyablement talentueuses qui ont aidé à faire ce spectacle. Y’did bien, équipe! ♥ ️. «

Viola Davis, qui a été nominée pour la meilleure actrice dans un film dramatique pour son rôle dans « Ma Rainey’s Black Bottom », a écrit sur Instagram: « Humilié et flatté. Merci beaucoup à la #HFPA pour la nomination @GoldenGlobes! 💛

La star de « The Crown » Gillian Anderson a partagé un selfie joyeux sur Instagram après avoir appris qu’elle avait été nominée pour la meilleure actrice dans un second rôle dans une série, une série limitée ou un film réalisé pour la télévision à son tour en tant qu’ancienne première ministre britannique Margaret Thatcher.

« Mon visage heureux pour ma nomination @goldenglobes! Fière d’être aux côtés de femmes aussi talentueuses @juliagarnerofficial @annefrances @cynthiaenixon & #helenabonhamcarter », a-t-elle écrit, ajoutant: « Et félicitations à @thecrownnetflix pour toutes vos autres nominations bien méritées! 🎉 »

Emma Corrin, la co-vedette d’Anderson « The Crown », qui a été nominée pour la meilleure actrice dans une série télévisée dramatique pour sa performance en tant que princesse Diana, a jailli sur Instagram: « Merci beaucoup @goldenglobes! Un véritable honneur d’être nommé parmi un groupe de femmes aussi talentueuses et inspirantes! «

« Travailler sur The Crown a été l’expérience la plus magique en grande partie grâce à l’incroyable casting et à l’équipe qui m’ont soutenu et m’a aidé à me guider à travers MERCI ❤️ », a ajouté Corrin.