Regardez Jurassic Park Star Sam Neill Audition pour James Bond dans le test d’écran 007

L’histoire d’Hollywood est jonchée de castings qui auraient pu l’être. Will Smith aurait pu être Neo dans La matrice. Kurt Russell aurait pu être Han Solo dans Guerres des étoiles. John Krasinski aurait pu être Captain America dans le MCU. Et, comme cela arrive, parc jurassique star Sam Neill à un moment écran testé pour le rôle de James Bond. Ainsi, dans un univers légèrement différent, il aurait pu succéder à Sir Roger Moore en 007 dans la franchise emblématique.

Comme c’est souvent le cas avec ces choses, la vidéo du test d’écran de Sam Neill a récemment commencé à faire le tour en ligne. La vidéo est brève, mais elle nous donne une bonne idée de ce que l’acteur aurait pu apporter à la table. Nous voyons Neill se promener dans ce qui semble être une chambre d’hôtel, une chemise de smoking déboutonnée avec la signature Walther PPK de Bond à la main. Il salue ensuite une femme nommée Tatiana, qui est allongée nue dans son lit. Elle dit que ses amis l’appellent Tanya, ce à quoi Neill répond: « Mes amis m’appellent Bond. James Bond. » Les deux se mettent ensuite à l’aise, à la manière de Bond. Scène de fin.

Pour aider à préparer le terrain, Roger Moore a pris sa retraite de jouer à Bond après 1985 Une vue sur un meurtre. L’acteur a eu une course incroyable, jouant le rôle dans sept films à partir de 1973 avec Vivre et laisser mourir. Les producteurs avaient besoin d’un nouvel acteur pour reprendre le flambeau. En fin de compte, ce serait Timothy Dalton qui a fait ses débuts en 1987. Les lumières du jour vivantes. Mais avant que cela ne soit réglé, Sam Neill avait son chapeau jeté dans le ring. Comme l’acteur l’a expliqué à un moment donné dans une interview avec ABC, ce n’était pas exactement sa décision.

«Mon agent m’a poussé dans un test vraiment embarrassant. C’était l’une des périodes les plus mortifiantes de ma vie, parce que je ne voulais vraiment pas jouer à James Bond. Mais j’ai croisé Roger Moore une fois dans un restaurant du sud de France. Il m’a dépassé et nous avons attiré l’attention et il a dit: « Tu aurais dû être Bond. » Et j’ai dit: « Je n’en voulais pas! » Quoi qu’il en soit, il était parti. Ce n’était pas un travail que j’aurais aimé. «

En fin de compte, Timothy Dalton aurait une course quelque peu interrompue en tant que 007. Il n’est apparu que dans un autre film, 1989. Permis de tuer, avant que la franchise n’aille dans une direction différente. C’est Pierce Brosnan qui revigorerait les personnages pour le public des années 90 avec Oeil doré, qui s’est avéré être un énorme succès. Brosnan a continué à jouer le rôle dans quatre films, concluant sa course avec 2002 Meurs un autre jour.

Sam Neill semble n’avoir aucun regret. Et il est facile de comprendre pourquoi. En plus de jouer Alan Grant dans le parc jurassique série, certains de ses crédits notables comprennent La chasse à octobre rouge, Horizon d’événement, Les Tudors et Peaky Blinders. Neill devrait également reprendre son rôle d’Alan Grant l’année prochaine Monde jurassique: Dominion. Vous pouvez consulter son test d’écran James Bond sur la chaîne YouTube Tyrozaphy.

