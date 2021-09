Regardez Jennifer Aniston devenir émue dans les coulisses de son dernier projet

Jennifer Aniston laisse transparaître ses émotions, et tout cela en tandem avec le lancement de sa nouvelle ligne de soins capillaires, Lolavie.

L’acteur et producteur de 52 ans ajoute maintenant le patron de la beauté à son curriculum vitae. Mercredi, elle a célébré cet exploit en partageant quelques photos et vidéos travaillant dans les coulisses de la campagne de sa nouvelle ligne de beauté. Dans un clip, la star de « Friends » est en train de pleurer, rayonnant de fierté pour le travail de son équipe.

« Salut tout le monde ! Rencontrez @Lolavie 👋🏼 . Ce projet est en préparation depuis longtemps et je suis tellement excité de pouvoir enfin vous le présenter », a écrit Aniston en légende du post. « Tant de travail acharné de la part de notre incroyable équipe a été consacré à la fabrication de cette ligne – et nous sommes vraiment fiers de dire qu’elle a été faite SANS toutes les mauvaises choses… »

Ensuite, elle précise que la marque est « sans paraben, sans silicone, sans sulfate, sans phtalates, sans gluten, vegan… et bien sûr SANS CRUAUTÉ, parce que nous aimons nos animaux ».

Pour l’instant, la gamme de produits n’a qu’un seul article dans sa collection, un démêlant brillant qui se vend 25 €.

Démêlant Brillant LolaVie

« Bien qu’elle soit mieux connue en tant qu’actrice, productrice et entrepreneure, ce que vous ne savez peut-être pas sur Jennifer Aniston, c’est qu’elle est obsédée par les revues médicales, les avancées technologiques et les dernières innovations en matière de beauté et de santé », indique le site Web de la marque. « Sa vision pour LolaVie est de combiner le meilleur de la science et de la nature. Avec cette marque, elle veut prouver que vous n’avez pas à sacrifier l’un pour l’autre. »

Aniston a nommé son premier parfum en 2010 LolaVie, ce qui signifie littéralement « Lola life », selon le site Web. Ce n’est pas sa première incursion dans la beauté. En 2012, elle était un investisseur partiel dans la marque de soins capillaires Living Proof, qui a ensuite été vendue à Unilever en 2016, par WWD.

Au fil des ans, Aniston a été un porte-parole de campagne visible pour d’autres marques populaires, notamment la lotion Aveeno, les peptides de collagène Vital Proteins, Glaceau Smartwater et les gouttes pour les yeux Shire.

En rapport: