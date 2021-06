Regardez Gwen Stefani surprendre Blake Shelton pour son anniversaire

Gwen Stefani occupe son anniversaire ! Jeudi était un diaporama amusant avec son frère Eric pour son grand jour, et vendredi, il s’agissait de son fiancé aimant, Blake Shelton, qui a eu 45 ans !

Dans une série de vidéos Instagram et d’une photo, Stefani, 51 ans, a partagé un aperçu de ce qui semble avoir été une fête surprise pour le grand gars.

« Célébrer mes meilleurs amis aujourd’hui, je t’aime @blakeshelton », a-t-elle écrit dans la légende, ajoutant des hashtags comprenant #surprise, #fiancé, #Gemini et #favoritecountrysinger.

Dans la première vidéo, le suspense monte, puis Stefani et Shelton apparaissent dans l’embrasure de la porte, jettent un coup d’œil à la caméra et tout le monde crie : « Surprise ! » La caméra fait le tour des invités pendant que Shelton examine les décorations et… passez à la vidéo suivante, où il porte maintenant un petit diadème et tout le monde lui chante « Joyeux anniversaire ».

Et puis à l’image finale de Shelton et Stefani partageant un baiser. C’est plus sucré qu’un gâteau d’anniversaire !

Gwen Stefani et Blake Shelton partagent un baiser d’anniversaire. gwenstefani/Instagram

Mais ce n’était pas la seule petite surprise inattendue que Shelton a eue pour son anniversaire. Il a partagé cette courte vidéo d’une salutation d’anniversaire très spéciale :

Heureusement, Shelton a le droit de répondre. « Léo, je ne suis pas celui qui fait caca. C’est toi qui fais caca », a-t-il écrit sur Twitter.

Bien sûr, ce n’est pas la première fois que Stefani crée une sorte de surprise d’anniversaire sauvage sur son amour. En 2016, elle a partagé quelques photos d’enfance le jour de son anniversaire ; il y avait plus de photos de retour en 2019; et l’année dernière, elle l’a appelé son « meilleur ami » sur les réseaux sociaux. Et bien sûr, qui pourrait oublier la célébration du gâteau au tatou de 2017 ou les célébrations en cours sur la route de 2016 ?

Oui, parfois nous pensons que la seule qui apprécie l’anniversaire de Blake plus que Blake… c’est Gwen !

