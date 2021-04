Regardez George W. Bush jouer à un jeu de devinettes «  présidentiel  » avec Hoda et Jenna

L’ancien président George W. Bush vient de fléchir ses muscles artistiques dans un jeu amusant de « Presidential Paintionary » sur la place.

En passant la matinée avec AUJOURD’HUI, l’homme de 74 ans a discuté de son nouveau livre «Out of Many, One: Portraits of America’s Immigrants» et a pris part à une cérémonie spéciale où 30 personnes de 17 pays sont officiellement devenues des citoyens américains.

Par la suite, l’ancien président et l’ancienne première dame Laura Bush sont restés pour discuter avec Hoda Kotb et Jenna Bush Hager et se sont un peu amusés quand les co-animateurs lui ont dit qu’il jouerait à un jeu de « Presidential Paintionary ».

Hoda a commencé à décrire le jeu, disant qu’il est similaire à Pictionary et a expliqué qu’il dessinerait quelque chose et que Jenna et Hoda devraient deviner ce que c’est.

« Je pensais que vous alliez dire » Merci de vous être ridiculisé à la télévision nationale « », a plaisanté Bush.

Le jeu avait pour thème Americana et Hoda et Jenna avait 90 secondes pour jouer. Jenna a commencé fort et correctement deviné « baseball » pour le premier dessin.

«Je vous ai dit que c’était un bon artiste», dit-elle fièrement.

Hoda a ensuite donné une réponse correcte – des feux d’artifice – et Jenna a deviné les deux dessins suivants: la Statue de la Liberté et un hamburger.

À ce stade, Laura Bush était un peu surprise que les co-animateurs puissent tout deviner si rapidement.

« Je pense que vous le saviez tous, » dit-elle.

Après quelques dessins supplémentaires, Jenna a suggéré que son père est «un meilleur peintre que dessinateur», mais les co-animateurs étaient néanmoins fiers d’avoir deviné correctement chacun de ses dessins.