Regardez Fred Savage passer le flambeau en accueillant la nouvelle star de «  Wonder Years  »

Fred Savage a livré des nouvelles pleines de «Wonder».

L’acteur, qui a interprété Kevin Arnold dans «The Wonder Years», a déclaré à l’enfant acteur Elisha «EJ» Williams lors d’un appel Zoom qu’il avait décroché le rôle principal de Dean dans le prochain redémarrage de l’émission par ABC. Le réseau a partagé la vidéo sur YouTube.

«Ce projet nous tient à cœur. Cela signifie tellement pour tous ceux qui sont impliqués », a déclaré Savage, qui dirigera et produira la série, a déclaré à Williams.

«Je suis connecté à cette émission depuis environ 30 ans. Quand j’avais votre âge, j’ai joué, c’était Kevin à l’époque, mais c’était le rôle de Dean dans «The Wonder Years». Nous y sommes donc tous tellement investis. Cela signifie tellement pour nous, c’est pourquoi toutes ces choses prennent du temps et nous y investissons tellement, comme je sais que vous l’êtes.

Savage, 44 ans, lui a ensuite officiellement annoncé la bonne nouvelle.

« Nous vous avons sur ce Zoom parce que nous voulions vous accueillir dans la famille et vous dire que c’est à votre tour d’être la star de ‘The Wonder Years' », a-t-il déclaré alors que Williams posait ses mains sur sa tête avec délice. «C’est ta part, mec. Bienvenue. »

« The Wonder Years » a duré six saisons de 1988 à 1993 et ​​reste aimé des décennies plus tard. Comme l’original, cette nouvelle version aura lieu dans les années 1960, bien qu’elle soit centrée sur une famille noire à Montgomery, en Alabama et basée sur l’expérience de l’écrivain-producteur exécutif Saladin K. Patterson qui y grandit.

Fred Savage, au centre, a incarné le personnage principal Kevin Arnold dans « The Wonder Years ». Getty Images

Un Williams souriant a admis qu’il aurait apprécié le moment encore plus, mais la vidéo de Savage était un peu à la traîne. Patterson s’est ensuite joint à l’appel pour féliciter Williams.

«(C’est) un peu comme le passage du flambeau, n’est-ce pas, vous savez? D’une génération de «The Wonder Years» à une autre. Je ne peux pas vous dire à quel point nous sommes bénis que vous fassiez partie de celui-ci, mec, alors félicitations », a-t-il dit.

Williams, connu pour son travail sur « Henry Danger », semble certainement prêt à répondre à l’appel.

«Je ne peux pas vous dire à quel point je me suis préparé pour cette chose», a-t-il déclaré.

Savage l’a félicité pour son travail acharné et la «capacité naturelle à l’intérieur de vous».

« Fred vous passe le flambeau, OK, et il vous donne une double portion de ce qu’il avait et ce qu’il avait était suffisant pour faire de la série un classique », a déclaré Patterson.

«Vous avez fait ma journée», a déclaré Williams.