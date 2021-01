Regardez (et entendez) la Lexus LFA souffler les 10 bougies de votre gâteau d’anniversaire

O Lexus LFA c’était la première supercar de Lexus et l’une des rares supercars japonaises et elle a dû également être la voiture avec le développement le plus long jamais atteint sur le marché.

Le développement a commencé en 2000 – projet TXS -, nous avons vu le premier prototype en 2005, suivi de deux autres, en 2007 et 2008, et au dernier trimestre de 2009, nous avons vu le modèle de production final. Mais la production elle-même – 500 unités au total – ne commencerait qu’à la fin de 2010!

Peu importe… Le résultat final était sublime et même aujourd’hui, la Lexus LFA est l’une des super voitures de sport les plus recherchées, même si elle n’a jamais été la plus rapide ou la plus puissante d’entre elles – ce n’est pas seulement une question de chiffres … Il importe également de savoir comment ces chiffres se traduisent en expérience de conduite et en émotion. C’est ainsi que le LFA a conquis tous ceux qui ont eu le privilège de le diriger.

LA pièce de résistance? Son V10 de 4,8 litres de 560 ch atteint 8700 tr / min! Pourtant, beaucoup disent, la meilleure bande-son pour équiper n’importe quelle voiture …

Aujourd’hui est le jour pour chanter des félicitations au garçon d’anniversaire et le voir … et l’entendre … souffler les 10 bougies sur son gâteau d’anniversaire. Prendre plaisir!