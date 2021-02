Regardez en direct le dévoilement de la prochaine Volvo 100% électrique

Ce sera le lendemain 2 mars, mardi, entre 13h30 et 14h00, que Volvo présentera son deuxième modèle électrique – le premier était le XC40 Recharge qui est déjà en vente – lors de l’événement virtuel Volvo «Recharge».

Le nouveau modèle électrique, comme le XC40 Recharge et Polestar 2, sera basé sur la même plateforme CMA et aura une carrosserie aux lignes plus stylisées et aérodynamiques, selon le directeur de la marque, Håkan Samuelsson. Qu’est-ce qu’il serait? Nous ne savons toujours pas avec certitude, mais certaines rumeurs indiquent qu’il pourrait prendre la place, indirectement, du V40.

En plus de la révélation de ce nouveau modèle 100% électrique, Volvo présentera de nouveaux détails sur son avenir (de plus en plus) électrique – le constructeur suédois veut que 50% de ses ventes soient des modèles 100% électriques dès 2025 – ainsi que sur votre avenir en ligne.

Vous pouvez tout suivre en direct, le 2 mars, à partir de 13h30, en cliquant sur le bouton ci-dessous: