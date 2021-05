Regardez Dylan et Al revisiter leurs flubs à l’antenne qui les font toujours grincer des dents

Bugaboo Ensemble simili cuir revisité pour Bugaboo Cameleon 3 noir

Profitez d'une conduite des plus douces, et d'un maniement élégant et fluide avec l'ensemble simili cuir revisité Bugaboo Cameleon. Lancés en 2005 pour nos éditions limitées, nos guidons et poignées en simili cuir sont à présent disponibles pour tous ceux qui possèdent une Bugaboo Cameleon 3 ou une Bugaboo Cameleon 3 Plus. Vous pouvez utiliser cet ensemble revisité pour embellir votre poussette, et la rendre élégante, stylée et très confortable à manœuvrer— un petit changement, qui fera une grande différence Cet article contient un ensemble revisité pour le guidon supérieur et la poignée (3 manchettes) Veuillez noter: avant d'installer le nouvel ensemble simili cuir revisité, assurez-vous d'avoir retiré et jeté les grips d'origine en mousse (il se peut que vous deviez découper la mousse pour les enlever). Les instructions complètes sur la manière de procéder sont disponibles dans la boîte. Caractéristiques principales Grip doux pour encore plus de confort Spécialement conçu pour s'insérer parfaitement sur le guidon et la poignée Installation rapide et facile avec une fermeture éclair à fixation automatique qui se replie à plat contre la machette